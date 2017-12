ANP : bravoure et efficacitÃ©

Parallèlement à la lutte antiterroriste qui ne connaît point de répit en Algérie, la reddition des terroristes se poursuit, parfois à un rythme soutenu, comme c’est le cas la semaine passée. En effet, et à se fier aux décomptes du ministère de la Défense nationale (MDN), 8 terroristes se sont rendus aux autorités militaires du Sud du pays depuis le début du mois de décembre dont 5 à Tamanrasset et 3 à Adrar. Le dernier en date, R. Abdellah, s’est présenté jeudi, dans la capitale de l’Ahaggar (6e Région militaire), en possession d’un fusil semi-automatique de type Seminov et d’une quantité de munitions, a indiqué un communiqué du MDN. La veille, ce sont trois terroristes qui ont décidé de renoncer à leur entreprise criminelle, dont l’un avait rejoint les maquis en 1995. «Ces résultats réitèrent l’efficacité de l’approche adoptée par l’Armée nationale populaire dans l’éradication du fléau du terrorisme et la mise en échec de toute tentative visant à porter atteinte à la stabilité de l’Algérie», a souligné à ce propos le MDN. Bien entendu, tous ces terroristes qui se sont rendus ne l’ont pas fait les mains vides. En effet, on compte un total de dix armes à feu, essentiellement des pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, des fusils à répétition et un fusil mitrailleur FMPK qui ont été récupérés par l’ANP. Il faut ajouter à cela des terminaux de communication ainsi que des grenades, des chargeurs de mitrailleuses avec un canon et d’importantes quantités de munitions. «Ce bilan positif réalisé à travers les différentes Régions militaires atteste du degré de maîtrise de nos forces armées dans l’accomplissement de leurs missions avec efficacité et professionnalisme pour asseoir la sécurité et la quiétude sur l’ensemble du territoire national», a soutenu le MDN. Outre les redditions, les forces de l’Armée nationale populaire ont réussi de belles prises en matière de lutte antiterroriste. A Batna par exemple (5e Région militaire) où l’on compte l’arrestation dans deux opérations distinctes de huit éléments de soutien aux groupes terroristes, en sus de la destruction de six casemates de groupes terroristes. En effet, et grâce à l’exploitation «efficace» de renseignements, un détachement de l’ANP a arrêté d’abord trois éléments de soutien aux groupes terroristes en possession de deux armes à feu. Cinq autres personnes en possession de trois armes à feu sont tombées dans les filets de l’ANP et de la gendarmerie nationale.

A Blida (1ère Région militaire), un abri pour terroristes et une bombe de confection artisanale ont été détruits vendredi lors d'une opération menée par un détachement de l'Armée nationale populaire.



Deux abris pour terroristes détruits à Skikda



«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de ratissage, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, hier à Ras El-Kharba, au niveau du Secteur militaire de Skikda (5e Région militaire), deux abris pour terroristes contenant des denrées alimentaires», précise le communiqué. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, «a saisi, au niveau du Secteur opérationnel de Khenchela (5e Région militaire), quatre fusils de chasse, 230 cartouches de différents calibres et deux kg de poudre noire, tandis que des détachements de l’ANP ont déjoué des tentatives de contrebande d’une importante quantité de carburant s’élevant à 10.918 litres à Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf (5e Région militaire)», ajoute la même source.

En outre, des détachements de l’ANP «ont saisi, à Biskra et Ouargla (4e Région militaire), 1.500 cartouches de tabac et un camion chargé de quarante quintaux de tabac».

Par ailleurs, des garde-côtes «ont mis en échec, à Tipasa, une tentative d’émigration clandestine de sept personnes à bord d’une embarcation de construction artisanale, tandis que vingt-huit immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Adrar, In Guezzam, Tindouf et Illizi», note le communiqué.

SAM

L'Algérie réitère sa détermination à Vienne



L’Algérie a réitéré, à Vienne, sa détermination à poursuivre la lutte résolue contre le terrorisme, l’extrémisme violent et la radicalisation, mais aussi contre le crime transnational organisé, le trafic de drogues et la traite des personnes. Intervenant lors de la 24e session du Conseil ministériel de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) qui s’est tenue jeudi et vendredi dans la capitale autrichienne, la délégation algérienne, conduite par Mme Fouzia Mebarki, ambassadeur d’Algérie à Vienne, a réaffirmé «la volonté et l’engagement de l’Algérie à intensifier le dialogue et à renforcer la coopération entre l’OSCE et les pays partenaires méditerranéens sur la base de l’inclusivité et la confiance». L’Algérie a également réitéré sa détermination à «poursuivre la lutte résolue contre le terrorisme, l’extrémisme violent et la radicalisation, mais aussi contre le crime transnational organisé, le trafic de drogues et la traite des personnes, qui sont interdépendants et s’alimentent mutuellement», tout en affirmant qu’elle s’est également attaquée aux causes de ces fléaux «contribuant ainsi à la stabilisation de la région».

Par ailleurs, la délégation algérienne a saisi cette occasion pour réitérer la «très grande préoccupation» de l’Algérie quant à la décision de l’Administration américaine de reconnaître El Qods Echarif comme capitale d’Israël, avant de mettre en garde les participants sur «les conséquences d’une telle violation sur le processus de paix à l’arrêt et ses lourdes menaces sur la paix, la sécurité et la stabilité d’une région névralgique déjà fortement meurtrie». La 24e session du conseil ministériel de l’OSCE a clôturé ses travaux après deux jours de débats axés sur les moyens de résoudre les conflits et faire face aux risques et menaces qui pèsent sur les pays membres, tels que le terrorisme, le crime international organisé, le trafic de drogues, l’immigration illégale et la traite des personnes. Plusieurs délégations ont mis l’accent sur la nécessité d’une «plus grande implication» des pays partenaires méditerranéens aux actions de l’OSCE pour appréhender ces défis de manière «efficace et durable». (APS)