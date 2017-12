4e session du ComitÃ© intergouvernemental de haut niveau : Pour une nouvelle feuille de route

L'Algérie et la France ont conclu, jeudi à Paris, onze accords de coopération et fixé une nouvelle feuille de route pour les quatre prochaines années, soulignant une volonté commune de construire l'avenir des relations. C'est au terme des travaux de la 4e session du Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN), coprésidés à Paris par les Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Edouard Philippe, en présence des membres des gouvernements des deux pays, que onze accords de coopération ont été signés touchant plusieurs secteurs, dont l'économie, la santé, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur et la culture.



Les deux parties, qui ont relevé le contexte «particulier» de la tenue des travaux au lendemain de la visite d'amitié et de travail en Algérie du président Macron, ont souligné la qualité des relations bilatérales et de la coopération «appelées à se développer et à se densifier davantage».

C'est ainsi que les membres de deux délégations ont fixé le nouveau Document Cadre de Partenariat (DCP) pour les années 2018-2022, étant donné que le précédent (2013-2017) était arrivé à échéance. Rappelons que le dernier DCP, signé lors de la visite d’Etat en Algérie du président François Hollande en décembre 2012, avait défini les grands axes de coopération, tels que le renforcement du capital humain, le développement économique et durable, la bonne gouvernance, la modernisation du secteur public et le renforcement de la coopération décentralisée.



Partenariat d'exception



C'est dans ce cadre que le Premier ministre Ahmed Ouyahia a affirmé que la 4e session du CIHN revêt une «dimension particulière» pour consolider le partenariat d’exception liant les deux pays, se félicitant des résultats réalisés durant l’année 2017 en matière de coopération bilatérale. Relevant que la présente réunion est «importante» dans la mesure où elle vient de «couronner beaucoup de rencontres et de résultats enregistrés durant l’année 2017», M. Ouyahia a indiqué qu’«au-delà des différentes questions liées à la coopération entre les deux pays, la rencontre a permis aux responsables algériens et français d’aborder les questions qui intéressent les deux pays, à savoir la lutte antiterroriste au Maghreb et en Europe, la stabilité et la sécurité dans la région».

Confirmant la prochaine visite d'Etat qu'effectuera Emmanuel Macron en Algérie, le Premier ministre algérien a souligné la «nécessite» pour les deux gouvernements de «faire davantage de percée» en matière de coopération bilatérale.

M. Edouard Philippe a, pour sa part, fait observer que le contexte bilatéral, même s'il est «complexe parfois», il reste cependant «très prometteur». Il a évoqué dans ce cadre trois axes pour une «page nouvelle» dans les relations bilatérales.

Il s'agit de la formation professionnelle et de l'emploi de jeunes, la paix et la sécurité dans la région du Sahel et un partenariat économique «très ambitieux». En matière d'investissement et de soutien financier aux projets économiques, il a précisé que les deux parties réfléchissent sur la proposition d'Emmanuel Macron, faite mercredi dernier, à Alger, pour la création d’un fonds d’investissement franco-algérien «qui permettrait d’accompagner les entrepreneurs algériens investissant en France et les entrepreneurs français désireux de se rendre en Algérie».

Pour la question mémorielle, le Premier ministre algérien a bien voulu préciser que «L’Algérie ne soulève pas le dossier du passé pour enfermer les relations algéro-françaises dans le passé, mais pour alléger la démarche commune vers l’avenir», a-t-il dit ajoutant que la visite effectuée mercredi dernier, en Algérie, par le président français a permis de débloquer deux dossiers, à savoir la restitution des crânes des résistants algériens du XIXe siècle ainsi que celui des archives. M. Ouyahia a fait état de l’existence d’une «volonté partagée» d’identifier, pour cette question, des pistes de solutions à même de satisfaire les deux peuples.

En fin d'après-midi, Ahmed Ouyahia a rencontré, au siège de l'ambassade d'Algérie en France, des membres de la communauté nationale pour leur donner des «nouvelles du pays», parler de que fait l'Etat algérien en direction de sa communauté établie à l'étranger et des attentes de l'Algérie auprès de cette communauté. Il a annoncé, à cet effet, plusieurs mesures en faveurs de la communauté algérienne et écouté les doléances et remarques des membres présents à cette rencontre. (APS)