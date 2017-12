M. Ouyahia : Â« l'AlgÃ©rie a fait des progrÃ¨s Ã©normesÂ»

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reconnu devant les membres de la communauté nationale qu'il existe encore des «insuffisances» en matière de développement, relevant que l'Algérie «a fait des progrès» dans ce sens. «Sur le plan du développement, nous avons encore des insuffisances, mais l'Algérie a fait des progrès énormes, notamment durant les 18 ans de direction du Président Abdelaziz Bouteflika», a-t-il affirmé dans une allocution au siège de l'ambassade d'Algérie en France. En matière de progrès, il a indiqué que 11 millions de jeunes garçons et filles, soit plus d'un quart de la population, «se rendent chaque matin à l'école, au collège, au centre de formation professionnelle ou à l'université», soulignant que la scolarisation des garçons et des filles atteint à présent 97 %, et les jeunes filles constituent la majorité dans les universités qui comptent près de deux millions d'étudiants. Evoquant le secteur de l'habitat, le Premier ministre a informé l'assistance, constituée de cadres, médecins, artistes, chefs d'entreprise, enseignants et chercheurs, que ce sont plus de 4 millions de logements ont été livrés depuis 2000, précisant que l'année 2017 «se terminera avec la livraison de 300.000 nouveaux logements et un chiffre équivalent sera livré en 2019». En matière d'emploi, il a fait savoir que l'Etat a pu repousser le chômage jusqu'à 12 %, même s'il demeure, a-t-il relevé, «encore supérieur à 20 % chez les jeunes, comme c'est le cas ailleurs, y compris en Europe». Sur le plan économique, il a également reconnu que l'Algérie exporte «exclusivement» du pétrole et du gaz, mais cela ne signifie guère, a-t-il soutenu, que «notre économie n'est pas quelque peu diversifiée». «Il suffit de vous dire que les hydrocarbures ne constituent que 30 % du Produit intérieur brut, alors que l'agriculture en représente près de 14 %, l'industrie 5 %, le reste étant constitué par les services», a-t-il expliqué, soulignant que ce tableau qui «reflète des réalités prouvées «ne veut pas dire que nous n'avons plus de problèmes économiques et sociaux». Pour le Premier ministre, certains de ces problèmes découlent de la «désorganisation», alors que d'autres problèmes, a-t-il dit, «découlent de raisons plus larges». Il les a illustrés par l'exemple de la qualité des soins des hôpitaux algériens qui reste, selon lui, «à parfaire». «Ce n'est pas faute d'infrastructures ou faute de médecins. C'est une organisation à améliorer pour plus d'efficacité», a-t-il fait remarquer. Il a également cité l'exemple des jeunes «harraga» qui «mettent leurs vies en péril pour atteindre l'Europe», soulignant que ces jeunes «ne quittent leur pays parce qu'il n'y a pas de travail, car «nous manquons de main-d'œuvre dans l'agriculture, dans le bâtiment et mêmes dans les usines». Pour le Premier ministre, ces jeunes qui partent «sont à la recherche d'un mode de vie vers lequel les attirent des illusions et vers lequel les pousse aussi un certain enfermement dans les comportements».

Le président Bouteflika « se porte bien » et « dirige bien » le pays

Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a affirmé que le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, «se porte bien» et «dirige bien» le pays. «S’agissant des nouvelles de mon pays, je vous dirai que notre Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, se porte bien et que Dieu lui prête longue vie et bonne santé», a déclaré M. Ouyahia lors de sa rencontre au siège de l'ambassade d'Algérie en France avec la communauté algérienne établie en France. «Certes, notre Président n’a plus tout le dynamisme que vous lui avez connu lorsque vous l’avez rencontré en 2000 et en 2004 ici en France. Cependant, et contrairement à toutes les rumeurs et propagandes véhiculées par certains à partir de l’Algérie ou à partir de l’étranger, notre Président dirige bien le pays dans tous les domaines, et il n’y a ni cabinet noir, ni pouvoir occulte à Alger», a ajouté M. Ouyahia.

Il a indiqué que l’Algérie «vit son expérience démocratique qui s’améliore sans cesse. Nos institutions sont élues régulièrement, toutes les cinq années, et ce sera le cas pour les prochaines élections présidentielles en 2019». Relevant que la sécurité a été rétablie à travers le pays, M. Ouyahia a souligné qu’il «reste encore quelques terroristes qui activent encore», promettant que le pays «triomphera, soit avec la main tendue de la réconciliation nationale, soit par la puissance de notre Armée nationale populaire». Pour le Premier ministre, «l’unité nationale se consolide sans cesse, et Tamazight est venue renforcer cette unité. La Constitution l’a désormais érigée en langue nationale et officielle et elle est enseignée dans les établissements publics de l’éducation dans plus de 20 wilayas, en attendant la généralisation de cet enseignement au reste du territoire national». Il a ajouté à, cet effet, que le Haut commissariat à l’amazighité «fait un travail promotionnel formidable, et l’Académie algérienne de la langue amazighe verra le jour très bientôt», estimant que tout cela «est bien loin de la propagande subversive de certains milieux». (APS)