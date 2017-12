ECLAIRAGE : Une nouvelle histoire sâ€™Ã©crit

Si d’aucuns s’accordent à mettre en évidence le saut qualitatif en matière de raffermissement de la coopération entre Alger et Paris, ce n’est là qu’une juste reconnaissance des progrès réalisés par l’Algérie dans divers domaines et de son engagement très efficient dans la résolution des questions régionales qui préoccupent au plus haut point l’Elysée. C’est dire tout le succès de la politique algérienne menée sous la gouvernance judicieuse du Président Bouteflika, tant sur le volet du développement à même de hisser le pays au rang de partenaire fiable et stratégique pour la France qu’en termes de stabilité et de sécurité régionales où les positions de l’Algérie se distinguent à titre de référents. En effet, de la visite du président Macron à Alger suivie de la tenue, à Paris, de la 4e réunion de Comité intergouvernemental de haut niveau co-présidée par les deux Premiers ministres, il y a lieu de retenir surtout la consolidation des liens de confiance mutuelle, affranchis désormais de toute mésentente d’ordre passionnel qui provoquait jadis des parenthèses de gel et de blocage dans l’évolution du partenariat entre les deux pays. «Avec l’Algérie, nous sommes dans une dynamique de confiance et de progrès», a tenu à souligner le Premier ministre français lors de la conférence de presse conjointement animée avec son homologue algérien au terme des travaux de la 4e réunion du CIHN. Par ces propos, M. Philippe avait ainsi conforté l’engagement du président français qui s’est engagé solennellement pour «un partenariat responsable, d’égal à égal». Pour M. Emmanuel Macron, « l’Algérie est un partenaire historique, stratégique et d’avenir». A maintes reprises, il n’a cessé durant sa visite de mettre l’accent sur l’ambition qu’il porte au développement des relations algéro-françaises qui «n’a rien à voir, dit- il avec ce que l’on a fait depuis des décennies». M. Macron a aussi insisté sur le fait qu’une «nouvelle histoire s’écrit dorénavant entre les deux pays. Une histoire de partenariat économique très ambitieux comme le confirment, à juste titre les 11 accords de coopération multisectoriels signés au terme de la 4e session du CIHN à Paris. Des accords qui dénotent de toute l’importance que représente l’Algérie pour la France qui souhaite s’inscrire très manifestement dans la dynamique économique algérienne non sans s’intéresser davantage au potentiel de notre jeunesse au bénéfice de laquelle les deux gouvernements se sont engagés à assurer une formation de qualité. A ce titre, M. Ahmed Ouyahia avait précisé lors de la même conférence de presse animée conjointement avec son collègue français a annoncé qu’un nouvelle annexe a été ajouté à l’accord bilatéral de 1968 «pour mieux gérer une catégorie de la population qui n’était pas couverte jusque là, à savoir les jeunes Algériens qui se rendent en France pour un stage professionnel». Pour sa part, la diaspora algérienne sur le sol français a, de l’avis du président Macron, «un rôle important à jouer dans le consolidation des relations bilatérales et le développement de la coopération économique. En France aussi, avoue M. Macron, « il y a des Françaises et des Français qui aime furieusement l’Algérie et qui veulent pouvoir y revenir». A à la question de la mémoire, la déclaration faite à ce sujet par M. Ouyahia à Paris suffit largement pour résumer l’état d’esprit complètement décomplexé des dirigeant des deux pays. «Quant l’Algérie parle de son passé mémoriel avec la France, ce n’est pas pour enfermer nos relations dans le passé mais pour alléger la démarche commune dans l’avenir et lui donner plus d’empreinte en prenant en charge les legs que nous avons», a affirmé M. Ouyahia

Karim Aoudia