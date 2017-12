Transport ferroviaire : Vers lâ€™installation dâ€™un systÃ¨me de surveillance des voies

«72 personnes ont été heurtées par des locomotives, dont 47 sont décédés sur les voies ferrés durant l’année 2017» c’est ce qu’a déclaré, jeudi dernier, M. Abdelmalek Hamzaoui, directeur central chargé d’audit de sécurité à la SNTF.

Pour tenter de prévenir les nombreux accidents corporels et juguler les pertes, la Société nationale de transport ferroviaire (SNTF) s’apprête à faire installer un système de surveillance des voies ferrées.

S’exprimant sur les ondes de la radio chaîne III, M. Hamzaoui a indiqué que «la plupart des accidents enregistrés surviennent en dehors des gares», expliquant que «certaines personnes inconscientes, n’empruntent pas les passerelles pour traverser, mettant, ainsi leur vie en danger.

Poursuivant ses propos, M. Hamzaoui a fait savoir que des cas de suicides parmi les victimes ont été signalés par les conducteurs de trains qui confirment avoir vu les victimes se jeter volontairement sur les convois pour tenter de mettre fin à leurs jours.

Selon M. Hamzaoui, ces accidents, dans lesquels sont impliqués autant des véhicules que des piétons, sont dans certains cas dus à l’absence de personnels chargés de la surveillance et la garde des passages à niveau, dont le nombre s’élève à un millier repartis sur l’ensemble du réseau ferroviaire à l’échelle nationale.

«La majorité des accidents qui surviennent au niveau des passages non gardés concernent les véhicules qui tentent de rouler sans respect de la priorité donnée au train lors de son passage» a-t-il noté, précisant que la loi 90-35 relative à l’emprise ferroviaire, interdit formellement aux personnes de circuler sur les voies ferrées. L’invité de la rédaction a, dans ce contexte, tenu à préciser que «malgré l’existence de passerelles et de passages sous terrains, de nombreuses personnes continuent à traverser les voies ferrées ce qui représente un réel danger pour eux ». M. Hamzaoui a évoqué, également, le manque de panneaux de signalisation annonçant le passage de trains qui figurent parmi les facteurs responsables de la survenue d’un certains nombres d’accidents qui, en plus des pertes humaines et les dégâts matériels, engendre de très importants préjudices à l’entreprise nationale.

Il a, ce sujet, cité l’inconscience des citoyens et le manque de vigilance et de visibilité pour certains conducteurs de véhicules engendrés notamment à cause les constructions illicites et les bidonvilles qui s’installent à proximité de la ligne.

M. Hamzaoui a indiqué que 136 convois ferroviaires circulent chaque jour sur la région d’Alger, tout en précisant que le système de signalisation qui date de 1985, fait actuellement l’objet d’un renouvellement par des moyens plus sophistiqués permettant, entre autres de contrôler la vitesse des motrices et de les stopper automatiquement en cas d’incident.

Evoquant un autre fait qui s’est grandement amélioré ces dernières années, celui de la sécurité à l’intérieur des trains, le responsable a souligné que depuis la mise en place de caméras de surveillance dans les trains et au niveau des gares, le nombre de vols et d'agressions a considérablement baissé, et permis ainsi de rendre les trains plus sûrs, pour les usagers.

Saisissant l’occasion, le responsable à la SNTF a mis l’accent sur l’importance du renouvellement du parc ferroviaire, annonçant à cet effet, la mise en service prochainement d’un certains nombre de trains de nouvelle génération en vue de satisfaire les besoins de transport des centaines de milliers de passagers enregistrés quotidiennement. Le responsable a indiqué que la SNTF s’est, également, lancée dans un processus de formation continue de l’ensemble de ses effectifs en vue d’améliorer leurs connaissances dans ce domaine pour mieux s’adapter avec le nouveau système ferroviaire algérien qui est e train de s’installer au grand bonheur des abonnés de la SNTF.

Kamélia Hadjib