Le ministre des transports sur plusieurs chantiers Ã  Alger : Des projets ambitieux pour dÃ©sengorger la capitale

- Air Algérie, « n’est pas en faillite » mais elle traverse actuellement une zone de « turbulences financières » a affirmé M. Abdelghani Zaâlane

- Le nouvel aéroport international sera livré en octobre 2018

«La compagnie aérienne Air Algérie rencontre actuellement et depuis quelques temps déjà, des difficultés financières qui la pénalisent, néanmoins l’entreprise tente de redresser la barre pour surmonter cette situation délicate», c’est ce qu’a affirmé, jeudi, à Alger, M. Abdelghani Zaâlane, ministre des Transports et des Travaux publics. Le ministre qui s’exprimait lors d’une sortie dans la capitale, où il a effectué plusieurs visites d'inspection de projets et réalisations de son secteur, a affirmé que que la compagnie est loin «d’être en situation de faillite».

Pour trouver des solutions idoines à ses difficultés financières, «un plan de développement d’Air Algérie est en cours d'élaboration et une nouvelle équipe en charge de ce dossier a été installée depuis environ 6 mois», a indiqué le membre du gouvernement à la presse nationale l’accompagnant dans sa sortie.

Parmi les options envisagées pour remettre à flot, le pavillon national, le ministre soulignera que les tarifs appliqués par la compagnie aérienne «pourront connaître une hausse prochainement». Toujours, en ce qui concerne le transport aérien, M. Zaâlane annoncera que les travaux de l’extension du nouvel aéroport international prendront fin l’année prochaine «le projet sera livré en octobre 2018 et sera opérationnel en 2019», «le taux d'avancement des travaux ont atteint 75%», ajoutera le ministre optimiste de voir la livraison du projet dans les délais impartis. Faisant le point sur la situation de la circulation routière, M. Zaâlane précisera qu’un système de gestion du trafic routier à Alger a été confié à une société mixte algéro-espagnole activant dans le domaine, et qui sera mis en place incessamment. «Les études concernant le choix du quartier pilote pour l'application de ce système seront lancées dans un mois», nous apprendra le ministre. «L'objectif de ce système est la réalisation de 300 feux tricolores par le centre de gestion du trafic routier avec l'installation des plaques et des panneaux électroniques signalant des embouteillages, des accidents ou autres», a-t-il ajouté.

Pour ce qui du deuxième portefeuille que dirige le ministre, à savoir celui des Travaux publics, le ministre fera savoir que la capitale enregistre pour le moment «40 projets à Alger, à savoir, des projets de dédoublement et d'extension de routes, précisant que le financement de ces projets sera à hauteur de 80% du budget de la wilaya d'Alger». Le ministre a, notamment procédé à l’inspection le site d'implantation du projet de métro au niveau de la place des Martyrs, ainsi que du projet d'aménagement du front de mer El Kettani à Bab El Oued. M. Zaâlane a affirmé que «le gouvernement compte mettre en œuvre le plan global de réalisation des extensions du métro et du tramway selon les ressources financières de l'Etat», indiquant que les nouvelles extensions du métro seront exploitables à partir du début de l’année 2018.

Il a également fait état de l'existence d'un grand projet sur la réalisation de 7 tronçons routiers qui devront alléger la congestion routière et concrétiser une fluidité dans la circulation automobile à l'intérieur de la capitale.

Au cours de son déplacement, le ministre des travaux publics a eu à inaugurer le projet de dédoublement du boulevard 11 décembre 1960, sis à la commune de Ben Aknoun avant de s’enquérir de l’état d’avancement du chantier de réalisation de la double voie reliant la RN 36 à la faculté de droit et au siège d'Interpol.

Abdelghani Zaâlane a, par ailleurs, inauguré la trémie réalisée au niveau de la RN 1 reliant les complexes résidentiels de Djenane Sfari et Ain El Malha, et a procédé au lancement des travaux de connexion des échangeurs et du nouveau tracé de l'échangeur du chemin de wilaya n° 155 l'échangeur Sud et qui sera renforcé par la réalisation d'ouvrages d'art.

Enfin, le ministre a inspecté également l'axe menant du siège de la Garde républicaine au niveau des Eucalyptus vers Alger, se félicitant du taux d'avancement des travaux de réalisation des routes, notamment le chantier de réalisation du dédoublement de la voie liant Ain Taya à Rouiba.

Mohamed Mendaci