Loi de finances 2018 : Le projet demain au conseil de la nation

Le projet de loi de finances pour 2018 sera présenté devant les membres du Conseil de la nation par le ministre des Finances, en plénière, le 10 décembre, selon un communiqué de cette institution.

Lors de cette réunion, présidée par Abdelkader Bensalah, président du Conseil de la nation, les membres de l’instance ont décidé de la reprise des séances plénières, dimanche 10 décembre, pour la présentation et le débat du projet de loi de finances pour 2018, a précisé la même source, ajoutant que la séance de lundi (11 décembre) sera consacrée à la poursuite du débat et à la réponse du ministre, et celle de mercredi (13 décembre) au vote du texte.

Adopté à la majorité par les députés de l’APN, ce projet de loi, faut-il le rappeler, s’inscrit en droite ligne avec la politique d’aide sociale et de solidarité nationale promue par l’État, tout comme cette nouvelle loi s’inspire des orientations du Président de la République en rapport avec la consolidation de la croissance, la maîtrise des dépenses et la relance de l’économie voulue «diversifiée et plus compétitive», ce sont les propos du ministre M. Raouya qui a insisté sur le fait que les objectifs, gagés à travers le PLF-2018, obéissent, dans leur ensemble, à l’idée de mieux développer le pays. «À travers cette nouvelle loi, la croissance est garantie», a-t-il également appuyé, arguant de la relance des projets structurants et d’une nouvelle dynamique en termes d’investissements productifs, générateurs de richesse et d’emploi. Face à la presse, le ministre a été plusieurs fois interpellé au sujet de l’article 12 du projet de loi, objet d’un amendement proposé par la commission des finances et du budget de l’APN, et dont le contenu traite de la suppression de l’impôt sur la fortune, initialement prévue dans le projet de loi.

L’amendement en question a été adopté par les députés de la majorité parlementaire, non sans susciter toutefois la désapprobation de leurs compères de l’opposition (FFS, PT et les partis islamistes) dont les présidents des groupes parlementaires ont exprimé, à l’unisson, leur mécontentement. Dans ses réponses, à propos de la suppression de l’article sur la fortune, le ministre a surtout mis l’accent sur le caractère souverain de l’APN. «L’Assemblée a accompli son rôle législatif dans la souveraineté», a-t-il appuyé. Il est à rappeler que la disposition d’imposition sur la fortune n’a pas été jugée recevable par la commission des finances et du budget de l’APN, et ce «afin d’éviter une fuite des capitaux du secteur formel vers le circuit informel et vers l’étranger». Aussi, les membres de ladite commission ont également mis l’accent sur le niveau de digitalisation au ministère des Finances, de leur avis «très faible», ce qui complique l’identification et le recensement des fortunes. En tout état de cause, et même si l’impôt sur la fortune (ISF) ne figure plus désormais dans le PLF-2018, le ministre des Finances a assuré que la Direction des impôts durcira ses mécanismes pour un contrôle optimisé et aussi afin de mieux lutter autant contre le risque de fuite des capitaux, que pour parer à toute pratique déloyale du genre.

M. Raouya a surtout récusé l’idée selon laquelle l’ISF constitue une taxe qui est généralisée dans plusieurs pays. «Seulement trois pays ont eu recours à cette imposition», a-t-il répliqué.



Le PLF-2018 ne comprend aucune taxe qui est de nature à grever le budget du citoyen



M. Raouya a insisté en outre sur le fait que le PLF-2018 ne comprend aucune taxe qui est de nature à grever le budget du citoyen. Il assure ainsi que la pouvoir d’achat des Algériens est complètement préservé, à travers cette nouvelle loi. Il a exclu en outre l’éventualité d’augmentation des produits de consommation, plus particulièrement les produits agricoles pouvant faire l’objet d’une révision à la hausse des prix, du fait de l’augmentation du carburant, telle que prévue dans le projet de loi. Il fera ainsi observer que le PLF-2018 comprend des mécanismes de soutien en faveur des agriculteurs à même de parer justement à toute éventualité d’augmentation des prix.

À une question sur la généralisation des terminaux de paiement obligatoire pour l’ensemble des commerçants, dès l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit à partir de janvier 2018, M. Raouya a expliqué que l’acquisition de ces terminaux (TPE) s’inscrit, d’une part, dans le cadre d’une démarche visant la modernisation du pays, et obéit, d’autre part, à réduire la masse monétaire qui circule dans l’informel.

À une autre question traitant du financement non conventionnel, il fera savoir, à ce propos, que le besoin de l’économie nationale est de l’ordre de 1.800 milliards de DA, comme le stipule d’ailleurs le PLF-2018. Les dispositions contenues dans ce projet de loi, adopté hier à l’APN, et devant être examiné au niveau du Sénat, visent par ailleurs à consacrer un taux de croissance de 4% attendu pour l’année prochaine, à partir de laquelle l’inflation sera, en revanche, au centre d’une tendance baissière qui passera de 5,5% en 2018, pour se situer à 3,5% en 2020.

Ce projet de loi a pour principaux objectifs de «maîtriser au mieux les dépenses publiques, de poursuivre l’aide sociale en faveur des couches démunies, de diversifier l’économie nationale, d’encourager les investissements productifs et de promouvoir les exportations hors hydrocarbures».

Dans son allocution prononcée, à l’issue de l’adoption du PLF-2018, le président de l’APN, M. Saïd Bouhadja, a mis en avant le fait que le vote en faveur de cette loi relève d’une «option stratégique qui vise à consolider la souveraineté économique et financière du pays, et à poursuivre le processus du développement multisectoriel».

M. Bouhadja insiste sur le fait que les dispositions du PLF-2018 traduisent en outre le souci de l’État à maintenir et à mieux affiner sa politique d’aide sociale, plus particulièrement à l’endroit des couches les plus démunies de la société.

Le président de l’APN, qui a ainsi plaider en faveur d’une souveraineté économique du raffermissement du caractère social de l’État, rappelle qu’il s’agit là d’un des objectifs inscrits en première ligne dans le Plan d’action du gouvernement, inspiré des orientations du Président de la République et axé sur la nécessité de consacrer une croissance durable et équilibrée.

Évoquant par ailleurs le scrutin des locales qui s’est, dit-il, déroulé dans la sérénité et dans de bonnes conditions d’organisation, le président de l’APN rappelle, à ce propos, les réformes profonde initiées par le Chef de l’État, notamment la révision de la Constitution où les collectivités locales occupent un rôle prépondérant dans le processus de développement, la promotion du principe de décentralisation et une exploitation efficiente des ressources.

Salima Ettouahria