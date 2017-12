Sonatrach et Deutsche Erdoel : MÃ©morandum dâ€™entente

Le groupe Sonatrach et la société allemande DEA Deutsche Erdoel AG ont signé à Alger, un mémorandum d’entente sur la coopération, indique un communiqué de Sonatrach.

Le document a été paraphé par le vice-président de l’activité exploration et production de Sonatrach, Salah Mekmouche, et le PDG de DEA Deutsche Erdoel AG, Dirk Warzecha.

La conclusion de ce mémorandum confirme la volonté de Sonatrach de «conforter sa politique de partenariat» et intervient dans le prolongement des discussions qu’elle a initiées avec l’ensemble de ses partenaires pour le développement de la coopération et le renforcement du partenariat, souligne la même source.

La signature de ce mémorandum permettra également à Sonatrach et DEA Deutsche Erdoel AG de «consolider leur partenariat antérieur», à travers la recherche de nouvelles opportunités de partenariat et la réalisation de nouveaux projets d’hydrocarbures dans l’amont pétrolier entre les deux compagnies en Algérie et à l’international, avance le communiqué.

Cet accord «témoigne des bonnes relations qui lient Sonatrach à ce partenaire allemand», ajoute la même source.

Pour rappel, ces deux groupes sont déjà partenaires dans le contrat pour la recherche, l’appréciation et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre Reggane Nord. (APS)