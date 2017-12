SÃ©minaire/Partenariat intern et international : Mode dâ€™emploi

Comment négocier un partenariat, interne ou international, quelles sont les étapes à suivre durant le processus, quelles sont les modalités d’élaboration du contrat juridique cadrant cette forme d’association, quels sont les critères de choix du partenaire économique, financier, commercial ou autres ? Tels sont les principaux thèmes qui seront abordés, lors du séminaire-atelier qui se déroulera, les 13 et 14 décembre, à l'École supérieure algérienne des affaires. Organisé par la Chambre algérienne de commerce et d’industrie, ce séminaire permettra aux opérateurs économiques de s’imprégner des préalables requis par cette démarche soutenue par les pouvoirs publics dans le sillage de la nouvelle vision économique. «Le partenariat, sous ses multiples formes est une option stratégique efficace pour assurer le développement et la croissance d'une entreprise. Un partenariat peut se faire avec un financier, un fabricant, un fournisseur, un sous-traitant, un agent commercial, un client et/ou un concurrent. La complémentarité des partenaires doit créer un avantage concurrentiel». C’est l’essence même de l'existence du partenariat. Aussi, «le partenariat ne peut véhiculer efficacement les avantages qu'il peut présenter que s'il est conçu négocié et élaboré d'une façon méthodique cohérente et adaptée», expliquent les organisateurs de cet évènement dont l’objectif consiste à «outiller les participants à choisir et adopter la forme de partenariat la plus appropriée à leurs besoins et objectifs stratégiques». Les thèmes qui seront abordés dans ce contexte portent sur «La notion de partenariat selon qu’il soit commercial, industriel, financier, contractuel ou institutionnel».Comment choisir une forme de partenariat et son partenaire, la démarche pour l’élaboration d’un accord de partenariat, les contacts préliminaires, l’appréciation de l’opportunité, la lettre d’intention, l’évaluation des apports, la répartition des bénéfices, la négociation et rédaction de l’accord, et, enfin, le pacte d'actionnaire, sont les points qui seront traités dans le cadre de ce séminaire pour ce qui est du marché interne. Sur un autre registre, les débats porteront sur les spécificités du partenariat international, en rapport avec la problématique du droit applicable, la juridiction nationale compétente, la règle de 49/51% en droit algérien, et le transfert des dividendes. En fait, le partenariat est défini comme une association de différents intervenants dans des créneaux donnés, en vue de concrétiser un objectif commun répondant à des besoins précis sur la base de partage des intérêts, et des profits. Le contrat scellant ce partenariat spécifie les objectifs préconisés, les obligations et, les engagements de l’entreprise vis-à-vis de la partie prenante. Toutefois, un partenariat comporte aussi des aléas de parcours dont il faut prévoir et prendre en considération d’où la nécessité d’anticiper en mesurant les enjeux d’une telle démarche, et en ciblant le bon choix en matière de partenariat. D. Akila