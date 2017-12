Ã©tats-Unis : Le pÃ©trole rebondit

Le prix du pétrole new-yorkais a terminé en hausse jeudi dernier, rebondissant après les pertes concédées la veille dans un mouvement d'achats à bon compte. Le baril de référence (WTI) aux Etats-Unis a pris 73 cents pour clôturer à 56,69 dollars sur le New York Mercantile Exchange.

«Cela devient une tendance : à chaque fois que l'on a observé un fort recul des prix, nous avons assisté à une vague d'achat d'une ampleur similaire le lendemain», a réagi Robert Yawger de Mizuho.

Mercredi, le WTI avait plongé de 1,66 dollar sous l'effet d'un gonflement marqué des réserves d'essence aux Etats-Unis lors de la semaine achevée le 1er décembre, selon les statistiques du ministère américain de l'Energie.

«Les investisseurs qui misent sur une baisse du marché doutent désormais de leurs paris. Ils craignent depuis quelques jours de subir un revers», a poursuivi M. Yawger. Par ailleurs, «certains considèrent que (la hausse de jeudi) est une réaction en retard des marchés au niveau des stocks de brut aux Etats-Unis», a estimé le spécialiste.

Dans son rapport mercredi, le ministère avait fait part d'une baisse très marquée des stocks de brut de 5,6 millions de barils. L'annonce d'un accord de réduction de la production pétrolière décidée la semaine dernière entre l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires limitant les extractions de brut «semble déjà être de l'histoire ancienne», a commenté Tamas Varga, analyste chez PVM.

Cet accord, en vigueur désormais jusqu'à décembre 2018, vise à rééquilibrer le marché mondial en forçant les pays importateurs à user de leurs réserves de brut.

«Les prochains éléments d'informations majeurs seront diffusés la semaine prochaine avec les rapports mensuels de l'Opep et de l'Agence internationale de l'énergie», a expliqué Matt Smith, de ClipperData.