Il est impÃ©ratif de faire connaÃ®tre les divers ciments de lâ€™usine dâ€™Ain Kebira : CapacitÃ© de production de 3 millions de tonnes

Le PDG de la cimenterie Ain Kébira (Sétif), relevant du groupe public industriel des ciments d’Algérie (GICA), Laid Khaber a considéré jeudi dernier à Sétif qu’il était impératif de faire connaître les divers ciments produits par cette usine. Intervenant lors d’une rencontre d’étude sur les défis liés à la conception d’édifices en béton initiée par le groupe GICA et l’ordre local des architectes, le même responsable a indiqué que l’entrée en activité début avril 2017 de la deuxième ligne de production de la cimenterie Ain Kébira a porté la production annuelle de l’usine d’un à trois millions tonnes permettant de couvrir à 100 % les besoins locaux nécessitant de passer à une nouvelle phase. Cette rencontre, a-t-il ajouté, vise ainsi à présenter aux opérateurs et partenaires économiques les multiples ciments produits à Ain Kébira dont le ciment pétrolier, le ciment destiné à des températures basses ou hautes spécifiques et le ciment des puits assurant qu’un seul ciment ne peut pas répondre aux exigences de ces diverses utilisations. Le chargé de communication à la cimenterie Ain Kébira, Lakhdar Haichour, a indiqué que l’objectif de la rencontre est également de présenter aux clients les modalités modernes de commercialisation et de services présentés par l’usine devant la concurrence que connaît ce segment industriel.

De son côté, le président de l’ordre des architectes, Tayeb Ghanem, a mis l’accent sur les grandes potentialités du secteur du bâtiment dans la wilaya de Sétif qui, a-t-il noté, compte une grande cimenterie à Ain Kébira, 500 bureaux d’études dont 100 en génie civil, plus de 1.000 entrepreneurs et plusieurs centaines de carrières.

Plusieurs communications ont été présentées durant la rencontre qui a réuni des cadres de la cimenterie Ain Kébira, des architectes, des responsables locaux, des chefs d’entreprise, des promoteurs immobiliers et des investisseurs.