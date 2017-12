Travaux de rÃ©alisation du Technoparc dâ€™Oran : Lancement dÃ¨s lâ€™obtention des financements nÃ©cessaires

Les travaux de réalisation du Technoparc de Belgaïd (est d’Oran) seront lancés dès l’obtention des financements nécessaires pour ce projet, auquel le gouvernement accorde une très grande importance, a précisé jeudi dernier à Oran le directeur de l'Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT), Abdelhakim Bensaoula. «Compte tenu du choix du gouvernement pour le financement des investissements par des prêts bancaires, nous en tant qu’EPIC avons été basculés vers l’investissement direct et nous sommes en train de faire les procédures pour l’obtention de financements», a-t-il souligné dans une déclaration à l’APS en marge d’une journée incubateur, organisée à l’Institut national des télécommunications et des technologies de l’information et de la Communication (INTTIC). Toutes les procédures ont été complétées, les cahiers des charges retirés et la sélection des entreprises faites, a-t-il fait savoir, déclarant : «Il existe une conscience réelle sur l’urgence de ce projet et nous espérons, avant la fin de l’année en cours ou au début janvier prochain, avoir une réponse catégorique sur le Technoparc d’Oran».

Ce projet est appelé à développer la création de start-up dans la région et à créer un nombre d'activités dédiées aux sociétés de technologies de l'information et de la communication (TIC), a rappelé Abdelhakim Bensaoula, ajoutant que le rôle de cette infrastructure est de créer un écosystème en mesure d'assurer aux chercheurs et aux porteurs de projets dans le domaine des TIC, les moyens nécessaires pour les réaliser. Devant être réalisé à Belgaid (Oran est) sur une superficie de 32 hectares, cette structure technologique vient après celle de Sidi Abdellah (Alger), déjà opérationnelle et d'Annaba en phase de lancement des activités. Une autre à Ouargla est en cours d'études. Sur l’éventualité de nouveaux projets de technoparcs, le même responsable a fait savoir qu’il faut d’abord en finir avec les projets en cours pour réfléchir à d’autres, déclarant «ce n’est vraiment pas une mince affaire». Lors de cette journée, plusieurs interventions sur les incubateurs et les pépinières d’entreprises ont été présentées.