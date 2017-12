Prix national de l'innovation : Les laurÃ©ats honorÃ©s

La cérémonie de remise du prix national de l'innovation, dédié aux petites et moyennes entreprises (PME), s’est déroulée jeudi dernier à Alger, organisée par le ministère de l'Industrie et des Mines à l'occasion de la journée nationale de l'Innovation, célébrée le 7 décembre de chaque année.

Trois lauréats ont été honorés.

Le secrétaire général du ministère de l'Industrie, représentant le ministre de l'Industrie, a exprimé, à cette occasion sa pleine satisfaction quant à la tenue de cette rencontre qui traduit la grande importance qu’accorde les pouvoirs publics pour le domaine de l’innovation. Le nombre des participants à ce concours montre que les jeunes créateurs d’entreprises ont conscience de l'importance de l'innovation, de la recherche et du développement, qui contribuent à la promotion de la concurrence et de l'amélioration de la qualité des produits. «L’invention et innovation sont deux éléments très importants pour booster l’économie nationale», a-t-il dit. Il a souligné également que «ces prix consacrent la politique du gouvernement visant à encourager l'innovation et relancer les capacités de gestion des entreprises qui sont au cœur de la politique économique nationale». Il rappellera à cette occasion que «cette démarche sera suivie de la mise en œuvre des mesures incitatives au profit des entreprises innovatrices en application de la loi d'orientation pour le développement des petites et moyennes entreprises à l'instar des fonds de soutien et programmes de mise à niveau des petites et moyennes entreprises et le soutien à la sous-traitance». De son côté, le professeur Ahmed Boubaker, a souligné que «parmi les dossiers que nous avons reçus, 33 seulement sont éligibles». Mettant à profit cette occasion il a indiqué qu’il y a beaucoup d’entreprises qui ne sont pas en adéquation avec les exigences administratives. S’agissant de la remise des prix, le premier prix d’1 million DA a été décerné à la meilleure entreprise innovante représentée par son propriétaire, M. Hmimes, un entrepreneur de la wilaya de Skikda, pour son invention du mouchoir anti-moustique qui est actuellement commercialisé sur le marché local avec possibilité d'exportation à l'étranger : «Ce mouchoir inventé par mon entreprise permet à son utilisateur d'éviter les piqûres de moustique tout en protégeant sa peau», a expliqué Hmimes. Quant au deuxième prix d'une valeur de 800.000 DA, il a été décerné à l'entreprise Ghalem Boukhlifa de la wilaya d'Oran pour son invention du système de tissage anti-UV alors que le troisième prix (600.000 DA) a été remporté par l'entreprise Ben Meziane Khellaf de la wilaya de Bejaïa pour son invention d'un système de télécommande à usage industriel. S’agissant du troisième prix, celui-ci est décerné au laboratoire de génie mécanique de l'université de Biskra pour avoir inventé un système de ventilation et de climatisation naturelles par ventilateur mécanique muni d'un transformateur thermique. Il y a lieu de noter que le premier prix de la meilleure invention dans sa 21e édition a été décerné à l'Entreprise nationale de géophysique (ENAGEO) pour avoir inventé le programme de mesure du carbone organique, tandis que le deuxième prix a été attribué à l'université de Blida à la faveur de l'invention d'un pesticide à usage médical.

M. A. Z.