RÃ©union internationale Ã  Paris sur le Liban : Soutenir la stabilitÃ© du pays

La communauté internationale devait apporter son soutien hier à Paris au Premier ministre Saad Hariri, pour remettre le Liban sur les rails et lui éviter d'être aspiré dans la lutte d'influence régionale entre Iran et Arabie saoudite. «Il faut aider le Liban pour assurer sa sécurité et faire en sorte qu'il soit dissocié des autres crises de la région», a déclaré le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian, avant l'ouverture de la réunion. «Le Liban est un pays souverain. Il faut qu'il le reste et qu'il n'y ait pas d'intervention extérieure qui vienne perturber sa stabilité», a-t-il insisté. Le président français, Emmanuel Macron, devait ouvrir cette réunion dans la matinée au Quai d'Orsay, en présence du secrétaire d'État américain Rex Tillerson. «C'est une forme de consécration, de relégitimation pour M. Hariri. La communauté internationale entérine le retour à une situation normale pour lui», analyse Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen (CERMAM) à Genève. Les autres pays du Groupe international de soutien au Liban (GISL) - Russie, Chine, Grande-Bretagne, Allemagne, Italie — sont également représentés à la réunion, à un niveau non précisé, ainsi que l'Égypte.