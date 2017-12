Lutte contre Daesh : OpÃ©ration de Â« nettoyage Â» dans le dÃ©sert irakien

Les forces irakiennes ont lancé hier une large opération de «nettoyage» contre les terroristes dans le désert, alors que Baghdad 'apprête à annoncer la libération totale du pays du groupe «État islamique (EI)». L’armée et les forces paramilitaires du Hachd El-Chaâbi «se sont lancées dans une opération massive pour nettoyer des zones d'El-Jazira entre (les provinces de) Ninive et Anbar dans la deuxième phase des opérations», a annoncé, dans un communiqué, le commandement conjoint des opérations (JOC), qui coordonne la lutte anti-EI en Irak. Les forces irakiennes avaient lancé, le 23 novembre, la première phase de cette opération pour nettoyer cette bande désertique longue d'environ 200 km, et parallèle à la frontière syrienne. Il s'agit de faire la liaison entre les forces qui se trouvent dans la province septentrionale de Ninive et celles qui ont pris position dans la province occidentale d'Anbar. Les Hachd ont confirmé l'opération en cours, «pour achever la libération (...) d'El-Jazira». Le 27 novembre, le général Yehya Rassoul, porte-parole du JOC, avait affirmé que ses unités avaient nettoyé 50% de cette zone d'environ 29.000 km². «La première phase est terminée, et, maintenant, nos unités vont procéder au nettoyage du reste des zones désertiques», avait-il ajouté. Le Premier ministre irakien, Haider El-Abadi, devrait annoncer, «d'ici à la mi-décembre», «la libération totale de l'Irak» de l'emprise de l'EI.



L’« EI » chassé de la rive occidentale de l’Euphrate



En Syrie, les éléments du groupe terroriste ont été chassés de la stratégique rive occidentale de l'Euphrate par les troupes gouvernementales. Les forces gouvernementales combattaient les terroristes sur la rive occidentale du fleuve qui coupe en diagonal la province de Deir Ezzor, tandis que l'alliance de combattants arabes et kurdes, «les forces démocratiques syriennes (FDS)», soutenues par les États-Unis, luttaient contre Daech sur la rive orientale. Après plusieurs mois de combats contre les terroristes, les forces gouvernementales contrôlent désormais la moitié de la province pétrolière.

Les forces gouvernementales «tiennent la moitié ouest de la province, allant de Maadane (Nord-Ouest) jusqu'à la frontière irakienne», précisent des sources militaires, ajoutant que «Daech n'avait plus de présence sur la rive occidentale du fleuve». L'agence de presse syrienne Sana a, de son côté, indiqué, mercredi soir, que les troupes gouvernementales et leurs soutiens avaient repris le contrôle d'une vingtaine de localités et villages dans la zone. «Les troupes de l'armée syrienne, en coordination avec des forces alliées, ont pris le contrôlé du bassin de l'Euphrate à Deir Ezzor, après avoir éliminé les derniers terroristes de Daech dans le secteur», a rapporté Sana.

Agences