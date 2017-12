9e congrÃ¨s de lâ€™Union de la jeunesse sahraouie : Les mises en garde du prÃ©sident de la RASD

De notre envoyé spécial au camp des réfugiés sahraouis à Aousserd : Hichem Hamza

Le président de la République sahraouie arabe démocratique, et le secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, ont donné, hier soir, le coup d’envoi du 9e congrès de la jeunesse de Seguia El-Hamera et Rio de Oro (UJSARIO) à Aousserd, l’un des cinq camps de réfugiés.

Ce séminaire se déroulera jusqu’au 10 décembre, sous le slogan «La jeunesse, force et volonté pour imposer l’Independence et parachever la souveraineté».

Lors de son allocution, en présence du gouvernement sahraoui et de plus de 1.000 participants, dont des représentants d’organisations sahraouies, européennes, africaines et d’Amérique latine, le président de la RASD a mis en garde contre les décisions politiques qui ne servent pas la paix dans la région, dans une allusion au président Macron, qui tourne le dos à la cause sahraouie. Dans ce cadre, il a précisé que «chaque décision unilatérale pourrait exploser la région de l’Afrique du Nord et le sud de la Méditerranée».

Par ailleurs, le Président Ghali a salué l’Union africaine qui confirme à chaque occasion sa position envers la cause sahraouie, exprimant sa «volonté de mettre fin au conflit entre le Sahara occidental et le royaume marocain».

En ce qui concerne la participation de la RASD au 5e sommet de l’UA, qui s’est tenu à Abidjan, le président sahraoui a considéré que cette présence est une occasion pour faire connaître la cause sahraouie à la société internationale.

Il a appelé «l’Union européenne à imposer une solution démocratique et juste, dans le but d’assurer le droit du peuple sahraoui et mettre un terme à l’exploitation injustifiable des ressources naturelles du Sahara occidental», précisant que «l’État sahraoui et le royaume marocain sont deux pays séparés et distincts».

Dans son allocution, le président Ghali a souligné «la solidarité entre les Algériens et les Sahraouis, et la durable alliance de deux États algérien et sahraoui».

La wali d’Aousserd, Meriem Salek H’mada, remercie l’Algérie



La wali d’Aousserd, Meriem Salek H’mada, a remercié l’État algérien et le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour le soutien indéfectible accordé à la cause sahraouie. L’Algérie a toujours soutenu les peuples qui appellent à mettre une fin à la colonisation.

En ce qui concerne le 9e congrès de l’Union de la jeunesse sahraouie, la première responsable de la wilaya a considéré que ce congrès est une «étape importante» dans la lutte contre le colonialisme, appelant la jeunesse sahraouie à «renouveler le serment des martyrs qui ont consacré leur vie pour la patrie».



Le nouveau SG de l’UJSARIO sera élu demain



Après avoir rappelé l’historique de l’UJSARIO, créée en 1984, le secrétaire général de l’UJSARIO, qui se présente pour un nouveau mandat, Zine Sidahmed, a rappelé que la jeunesse sahraouie n’épargne aucun effort pour internationaliser la cause sahraouie et faire savoir aux associations civiles et aux ONG que les droits de l’homme au territoire sahraoui sont bafoués.

S’agissant de l’évolution de la cause à l’intérieur et à l’extérieur du territoire, M. Zine Sidahmed a souligné : «Nous n’avons rien acquis après le cessez-le-feu en 1991, c’est pourquoi la jeunesse sahraouie est déterminée à reprendre le flambeau, afin de recouvrer la souveraineté et de mettre un terme à la spoliation de nos richesses naturelles dans le territoire occupé.»