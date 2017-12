Atelier rÃ©gional des imams du Sahel : Accord sur les objectifs de l'Ã©ducation religieuse

Les oulémas, imams et prédicateurs des pays du Sahel ont convenu, jeudi dernier, de définir les objectifs et axes importants devant sous-tendre le guide des bonnes pratiques en matière d'éducation religieuse dans les pays du Processus de Nouakchott.

Dans le communiqué final sanctionnant les travaux de l'Atelier régional des imams du Sahel, organisés pendant deux jours à Alger sur "l'Education religieuse dans les écoles des pays du Processus de Nouakchott", le Ligue a indiqué qu'"il a été convenu de déterminer l'essentiel des objectifs et axes devant sous-tendre le guide des bonnes pratiques en matière d'éducation religieuse dans les pays du Processus de Nouakchott".

Pour ce qui est des objectifs, il a été décidé de focaliser sur trois, à savoir "engager une réflexion sur les moyens à même d'améliorer l'enseignement religieux, consolider les capacités des intervenants en matière d'enseignement religieux et valoriser les programmes et expériences les plus efficaces".

Côté axes, l'accent a été mis sur la nécessité de définir une terminologie en matière d'enseignement religieux, de la pondération et la sagesse dans les réponses aux idées fausses, et la conduite pour ce qui est de l'élaboration d'un guide pour les bonnes conduites en matière d'enseignement religieux.

Les membres de la Ligue ont également convenu de la création de comités chargés de l'étude et du développement de ces axes en vue de les soumettre à l'Atelier prochain. Les travaux de cet atelier ont coïncidé avec la 2e session de formation des imams membres de la ligue.

La cellule d'information relevant de l'Unité de fusion et de liaison (UFL) a pris part aux travaux de cet atelier régional et ses représentants ont assuré la couverture médiatique au niveau des pays membres, ajoute le communiqué. (APS)