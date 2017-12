Ã  l'occasion de la fÃªte nationale de son pays : Le prÃ©sident Bouteflika fÃ©licite son homologue finlandais

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé une message de félicitations à son homologue finlandais, Sauli Niinist, à l'occasion de la célébration du centenaire de l'indépendance de son pays, dans lequel il l'a assuré de sa volonté à œuvrer au développement des relations d'amitié et de coopération entre l'Algérie et la Finlande. "Au moment où la République de Finlande s'apprête à célébrer le centenaire de son indépendance, j'ai grand plaisir à vous présenter, au nom du peuple et du gouvernement algériens et mon nom personnel, nos chaleureuses et sincères félicitations auxquelles je joins mes vœux de santé et de bonheur pour vous-même et de progrès au peuple finlandais ami", écrit le Chef de l'Etat dans son message. "Je saisis cette agréable opportunité pour vous assurer de ma ferme volonté d'œuvrer avec vous, au renforcement du dialogue politique et au développement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays", conclut le Président de la République. (APS)