Commission europÃ©enne pour la dÃ©mocratie par le droit : M. Medelci Ã  venise

Le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci, participe depuis jeudi, aux travaux de la 113e session de la Commission européenne pour la démocratie par le droit, aussi appelée "commission de Venise", a indiqué un communiqué du Conseil constitutionnel.

Les travaux de cette session qui se tient à Venise, en Italie, et qui s'étaleront jusqu'au 9 décembre, "portent sur des questions relatives aux développements constitutionnels et législatifs".

Il sera question également de débattre de la conférence scientifique sur "la femme et le marché de l'emploi, que le Conseil constitutionnel avait organisé les 7 et 8 novembre dernier en collaboration avec la Commission de Venise, à la lumière des derniers amendements de la Constitution initiés en 2016 par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika", a ajouté la même source. L'Algérie est membre permanent de cette commission depuis 2007, parmi 14 autres pays non européens. (APS)