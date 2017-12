Commission mixte algÃ©ro-Ã©miratie : Benmeradi insiste sur l'importance de la prochaine rÃ©union

Le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi, a eu jeudi dernier un entretien avec l'ambassadeur des Emirats arabes unis en Algérie, Youcef Khamis Subaa Al-Ali, sur plusieurs questions économiques d'intérêt commun, et au cours duquel il a notamment insisté sur l'importance de la prochaine réunion de la commission mixte algéro-émiratie, a indiqué un communiqué du ministère. La réunion de la Commission mixte algéro-émiratie, prévue en février 2018, sera l'occasion de "concrétiser de nombreux projets", a indiqué M. Benmeradi. Lors de l'audience qui a été consacrée aux questions économiques d'intérêt commun, M. Benmeradi a mis en avant l'efficacité du partenariat entre les deux pays, rappelant que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays dépassait 185 millions de dollars, dont plus de 158 millions de dollars d'importations algériennes à partir de ce pays, contre seulement 27 millions de dollars d'exportations. Le ministre du Commerce a en outre affirmé que son département était pleinement disposé à poursuivre la concertation en vue de créer des opportunités d'investissement plus importantes et de relancer les contacts entre les hommes d'affaires algériens et émiratis. Il s'est également dit prêt à œuvrer pour l'augmentation du volume des échanges commerciaux entre les deux pays et la mise en place de mécanismes favorisant de nouveaux partenariats dans plusieurs domaines. L'ambassadeur des Emirats arabes unis a, pour sa part, salué les efforts consentis par les directions des deux pays en vue de développer les relations bilatérales, notamment économiques, souhaitant que le partenariat entre les deux pays se développe davantage à la faveur des opportunités qu'offre le climat d'investissement en Algérie. (APS)