Programme alimentaire mondial : Le directeur exÃ©cutif en AlgÃ©rie

Le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM), David Beasley, effectue depuis jeudi dernier, une visite de travail de trois jours en Algérie, au cours de laquelle il examinera avec des responsables algériens "les voies et moyens permettant le renforcement de la coopération" entre les deux parties, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Lors de son séjour, M. Beasley sera reçu par le Premier ministre et aura des entretiens, au siège du ministère des Affaires étrangères, avec M. Noureddine Ayadi, secrétaire général du ministère, précise-t-on de même source. Le directeur exécutif du PAM effectuera, également, un déplacement dans les camps de réfugiés sahraouis à Tindouf pour "s'enquérir des différentes activités et projets du PAM en faveur de ces populations qui continuent de vivre dans des conditions extrêmes depuis plus de 40 ans et qui dépendent fortement de l'assistance humanitaire". M. Beasley "aura, en particulier, des entretiens avec les hautes autorités sahraouies, afin de faire le point sur la situation humanitaire dans les camps", ajoute le communiqué. Dans ce cadre, diverses rencontres sont prévues avec, notamment, les représentants des agences des Nations unies présentes sur le terrain (HCR/UNICEF), le Croissant-Rouge sahraoui et les ONG activant dans les camps, afin de "passer en revue la situation humanitaire et les effets dramatiques induits par les réductions de l'aide alimentaire au profit des réfugiés sahraouis les plus vulnérables".

Cette visite permettra, enfin, au responsable du PAM "d'évaluer l'ampleur des défis auxquels sont confrontés ces populations et de les inclure parmi les priorités de sa campagne globale de mobilisation des ressources", conclut le communiqué. (APS)