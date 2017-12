Turquie : Leonardo quitte Antalyaspor

L'entraîneur Leonardo, ancien joueur de l'AC Milan, et Antalyaspor se sont séparés «d'un commun accord», à peine plus de deux mois après l'arrivée en grande pompe du Brésilien à la tête du club turc de football de première division. «Nos chemins avec Leonardo Araujo se sont séparés d'un commun accord», a annoncé le club dans un communiqué. «Nous le remercions pour sa contribution au club et nous lui souhaitons plein de succès dans sa prochaine aventure sportive». Cette décision a été annoncée quelques jours après une nouvelle défaite d'Antalyaspor en championnat sur le terrain de Trabzonspor, qui laise Antalyaspor cloué à la 14e place du classement à seulement deux points du premier relégable. Leonardo, qui était retiré des terrains depuis son fameux coup d'épaule à un arbitre en 2013, quand il était directeur sportif du Paris SG, s'était engagé fin septembre avec Antalyaspor. Avec pour objectif de relancer une équipe se morfondant dans la deuxième moitié du classement, en dépit d'un riche effectif comportant des joueurs de renom comme Samuel Eto'o, Jérémy Menez et Samir Nasri. Au moment de son recrutement, Antalyaspor était 13e au classement du Championnat de Turquie avec 1 seule victoire en six matches. En huit journées depuis l'arrivée de Leonardo, l'équipe n'a gagné que deux matches, contre 1 nul et 5 défaites.