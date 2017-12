CongrÃ¨s de lâ€™union de la jeunesse sahraouie : Une dimension planÃ©taire

Plus de 1.150 personnes, dont 200 de pays étrangers, prendront part au 9e Congrès de l’Union de la jeunesse sahraouie (UJSARIO), prévu du 8 au 10 décembre, au camp d’Ousserd des réfugiés sahraouis, a-t-on appris hier du comité préparatoire du congrès.

Le président du comité, Sid Ahmed Zine, a indiqué à l’APS que la participation arabe sera représentée, outre l’Algérie, par la Syrie, la Tunisie et la Jordanie, alors que l'Afrique sera représentée par l’Afrique du Sud, la Namibie et la Guinée-Bissau. Du continent américain, seront représentés les Etats-Unis (USA), Cuba, la Colombie et le Mexique. L’Europe sera représentée par la France, l’Espagne, l’Allemagne, la Suède et l’Italie, a-t-il ajouté. Le même responsable a fait savoir que la présence sahraouie sera marquée par la participation des différentes organisations et représentants de la société civile sahraouie, y compris ceux issus des territoires sahraouis occupés par le Maroc.

«La direction politique sahraouie accorde un grand intérêt à cet évènement, en vue de faire de ce regroupement juvénile sahraoui la fin d’une année de combats diplomatiques et politiques à l’échelle africaine, européenne et onusienne», a affirmé M. Zine Sid-Ahmed. Il a estimé que la réussite de ce rendez-vous constituera un succès mondial de solidarité avec la cause sahraouie, à ajouter aux acquis enregistrés par l’Etat sahraoui, ainsi que la consécration de l’attachement de la jeunesse sahraouie aux principes et constantes du Front Polisario. Le programme prévoit, en marge de ce congrès, une conférence internationale avec la participation des délégations, au cours de laquelle sera examinée une série de thèmes liés à la jeunesse sahraouie et la participation politique, les droits de l’homme et la question des ressources naturelles, ont indiqué les organisateurs. Le président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario, M. Brahim Ghali, prononcera l’allocution d’ouverture de ce congrès appelé à servir de tribune aux délégations étrangères et à la commission préparatoire, et donnera lieu à l’exposé du rapport spécial de l’organisation, avant de procéder à l’élection de la nouvelle direction de l’UJSARIO. La délégation algérienne devant y prendre part est composée de représentants du Comité algérien de solidarité avec le peuple sahraoui, des Scouts musulmans algériens (SMA) et de nombreuses organisations juvéniles et de la société civile. (APS)