Organisation des pays arabes exportateurs de pÃ©trole : Conseil ministÃ©riel dimanche au Koweit

La 98e session du Conseil ministériel de l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OPAEP) se tiendra le 10 décembre au Koweit, avec la participation du ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, a indiqué hier un communiqué de ce département ministériel. Les ministres de l'Energie des pays membres de cette organisation se pencheront au cours de cette session sur l’examen des questions organisationnelles et l’évaluation des activités de l'OPAEP. L’évolution de la situation du marché pétrolier mondial et la préparation du 11e Congrès arabe de l’énergie seront également à l’ordre du jour de cette réunion ministérielle qui sera aussi l’occasion d’honorer les lauréats du Prix scientifique de l’OPAEP pour l’année 2016, note la même source. L'OPAEP est une organisation internationale intergouvernementale fondée en 1968 par le Koweït, la Libye et l'Arabie saoudite, et à laquelle l'Algérie a adhéré en 1972. Cette organisation, dont le siège est à Koweït, a pour rôle de coordonner les politiques énergétiques des pays arabes, dans le but de promouvoir leur développement économique. A portée régionale, elle se concentre sur l'organisation de la coopération, sur le développement autour du pétrole, les projets collectifs et l'intégration régionale. (APS)