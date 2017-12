Sites archÃ©ologiques et musÃ©es publics : Les photos souvenirs autorisÃ©es

Les visiteurs sont désormais autorisés à prendre des photos souvenirs dans les monuments et sites archéologiques, et dans les musées publics et les parcs culturels, dans une optique de relance du tourisme culturel et de promotion de la relation de proximité entre le citoyen et les institutions de l'Etat, a indiqué hier le ministère de la Culture. «Dans le cadre de la relance du tourisme culturel et de la promotion de la relation de proximité entre le citoyen et les institutions de l'Etat et la promotion du service public, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a instruit les responsables des monuments et sites archéologiques, des musées publics et des parcs culturels, de permettre aux visiteurs de prendre des photographies souvenirs, un phénomène social qui contribue à la promotion du patrimoine culturel», précise le communiqué. L'organisation d'activités culturelles et la prise de photographies ou de vidéos à des fins lucratives «demeurent soumises aux conditions énoncées dans la législation en vigueur en la matière et celle visant la préservation des biens culturels», ajoute le communiqué. (APS)