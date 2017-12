GrÃ¨ve des MÃ©decins rÃ©sidents : Une commission mixte pour lâ€™examen des revendications

Alors que le mouvement est loin de s’essouffler, le débrayage cyclique des médecins résidents a mis les pouvoirs publics dans l’obligation de se pencher sur leur cas et étudier de plus près leurs revendications.

A cet effet, une rencontre a eu lieu, au cours de cette semaine, entre le professeur Mokhtar Hasbellaoui, ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, et les représentants des résidents en sciences médicales, au siège du ministère.

A l’issue de cette audience, le ministère a émis un communiqué, dans lequel il indique s’engager à une prise en charge effective des revendications. Ainsi, il a été décidé de la mise en place d’une commission mixte entre les départements de la Santé et de l’Enseignement supérieur pour étudier tous les points de revendications en rapport avec la pédagogie et les conditions de déroulement du résidanat, à l’effet de trouver des réponses adaptées à cette situation.

M. Hasbellaoui a fait savoir aussi qu’une éventuelle réflexion sur la révision du service civil sera engagée. Il a annoncé des changements et des améliorations sur la forme à redonner à cette question. Aussi, le nouveau projet de loi sur la santé « permettra une révision du service civil, avec une forme et un aspect nouveaux », a affirmé le ministre dans une déclaration à la presse, en marge d’une visite d’inspection dans la wilaya de Tipasa.

Le ministre a évité toutefois de se prononcer en profondeur sur le sujet, soulignant que « le service civil est un service que le médecin offre au citoyen algérien ».

Pour sa part, la corporation des médecins résidents a exprimé son mécontentement quant aux conditions de travail, notamment dans les zones reculées du pays. Cette corporation est allée jusqu’à qualifier cette situation de « non-équité » devant la loi, du fait que « les médecins sont le seul corps à être soumis au service civil et au service militaire en même temps, pour justifier ainsi leurs demandes d’abroger ce service ».

Un point que le ministre de la Santé refuse catégoriquement de revoir, arguant que « l’article 66 de la Constitution garantit à tous les citoyens une couverture sanitaire ». Pour rappel, le ministre avait reconnu auparavant des dysfonctionnements de système sanitaire, annonçant ainsi un audit général dans son secteur et un nouveau système plus moderne avec une gestion efficace.

Actuellement en examen au sein de la commission de la santé à l’APN, le projet de loi sur la santé a fait l’objet de concertations avec plusieurs syndicats médicaux après sa représentation par le ministre.

Pour revenir à la grève des médecins résidents, M. Hazbellaloui a précisé que le ministère de tutelle a le devoir d’assurer une formation de haute qualité, tout en mobilisant toutes les conditions et moyens nécessaires pour accompagner ces médecins durant leur formation, non sans souligner l’importance du transfert du savoir et de l’expertise entre les générations (étudiants/professeurs). Le Pr Mokhtar Hasbellaoui s’est engagé à transmettre la doléance au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il a suggéré, en outre, de consolider la validité du diplôme de médecine à travers un concours organisé par le ministère de la Santé, soit le département employeur.

Il y a lieu de rappeler que les médecins résidents avaient déclenché des mouvements de protestation pour revendiquer notamment l'abrogation du service civil dans sa forme actuelle et l'amélioration des conditions de travail et de la formation. Lors de cette audience, l’ensemble des revendications ont été soulevées et discutées par les deux parties. Une rencontre qui s’est achevée par la promesse de se rencontrer dans une quinzaine de jours.

Sarah A. Benali Cherif