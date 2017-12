3e session du CIHN : SÃ©quence forte de la qualitÃ© des relations

Le renforcement du partenariat économique et l'identification de nouvelles perspectives d'investissement constituent la toile de fond du Comité intergouvernemental de haut niveau algéro-français (CIHN), qui tiendra, aujourd’hui à Paris, les travaux de sa 3e session, sous la coprésidence du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, et de son homologue français, Edouard Philippe.

Le CIHN, qui est un instrument de pilotage du partenariat d’exception algéro-français, a été instauré à la faveur de la visite officielle en Algérie en décembre 2012 du président français François Hollande. La 1ère session, tenue à Alger en décembre 2013, a été couronnée par la signature de neuf accords de coopération, alors que la 2e session s'est déroulée à Paris au mois de décembre 2014. La présente session du CIHN intervient moins d’un mois après la tenue à Alger de la quatrième réunion du Comité mixte économique franco-algérien (COMEFA), d'une part, et au lendemain de la visite d'amitié et de travail du président français, Emmanuel Macron en Algérie, d'autre part. Les relations algéro-françaises ont connu une nouvelle dynamique ces dernières années, notamment depuis la visite du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en 2000, en France et celle du président Hollande en Algérie en 2012. Depuis ce rendez-vous, la coopération algéro-française a franchi un «saut qualitatif» en passant des relations commerciales à des relations ou il y a des unités de production dans divers domaines.



Cette évolution a été concrétisée, notamment par l’instauration d’un dialogue politique et l’ouverture de nombreuses pistes de partenariat français en Algérie ciblant plusieurs secteurs



Dans ce sens, l’Algérie et la France ont signé à l’occasion de la 4e session du COMEFA à Alger trois accords de partenariat et de coopération économiques. Les accords concernent les secteurs de l’Industrie automobile, l’agroalimentaire et l’électricité. Il s'agit d'un pacte d’actionnaires entre le Groupe PMO Constantine, le Groupe Condor, la société Palpa Pro et PSA Peugeot pour la production des véhicules en Algérie et d'un protocole d’accord pour la mise en place d’un consortium à l’exportation des fruits et légumes du pays ainsi que d'un partenariat dans le domaine des produits agricoles bio, et ce, entre les sociétés Agrolog et Agromed. Les deux parties ont également signé un pacte d’actionnaires entre le groupe public Elec El Djazair et le Groupe Schneider dans le domaine de la fabrication des équipements électriques de basse, moyenne et haute tension. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, avait indiqué, à cette occasion, que le COMEFA constituait «une étape importante» pour la préparation de la 4e session du CIHN. Il a considéré, par la même occasion, que les relations d’ensemble et la coopération économique entre l’Algérie et la France sont substantiellement développées et étoffées, assises sur un socle solide d’intérêt mutuel et orientées vers un avenir appelé à donner lieu à une coopération encore étroite. A rappeler que la France est présente en Algérie avec 450 entreprises qui assurent 40.000 emplois directs et 100.000 emplois indirects. Sur le plan des échanges commerciaux, il est observé qu'en 2016, la balance commerciale entre les deux pays s'est soldée par un déficit du côté de l'Algérie qui avait exporté l'année dernière pour 3,19 milliards de dollars vers la France, contre une importation de l'ordre de 4,74 milliards de dollars, soit un déficit de 1,55 milliard de dollars. Une évaluation des investissements français en Algérie, entre 2002 et 2016, fait état d'un total de 158 projets d'investissements qui ont été déclarés auprès de l’Agence nationale de développement de l’investissement (ANDI) pour un montant de l'ordre de 340 milliards de DA (mds DA) et devant générer quelque 22.000 emplois. Ces investissements sont concentrés dans quatre secteurs: l'industrie (85 projets déclarés d'un montant de 285 mds DA), les services (42 projets de 30,6 mds DA), les BTPH (15 projets de 2,6 mds DA) et le tourisme (7 projets de 18,3 mds DA). (APS)