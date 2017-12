Symposium International sur le Transit et lâ€™Entreposage des Marchandises : Encourager la production Pour exporter

Le succès de l’édition précédente a fait que le rendez-vous professionnel incontournable de la logistique, le Symposium international sur la trans-logistique le transit et l’entreposage des marchandises (SITTEM), a été reconduit cette année.

Placé sous le haut patronage du ministre des Travaux publics et des Transports et parrainé par le ministre du Commerce, la deuxième édition qui rassemblera certainement les acteurs majeurs de l’économie, les 9 et le 10 décembre 2017, au Centre international des Conférences d’Alger Abdelatif Rahal est inscrite sous le thème «L’exportation vers le marché Africain». Un thème adoptant la nouvelle politique gouvernementale qui exhorte les opérateurs et investisseurs algériens à se tourner vers le marché africain pour l’exportation des produits «made in bladi» mais aussi investir au sein même de ce gros marché dont de grandes parts sont à prendre. Après une première édition plus que réussie, Le SITTEM dans son édition 2017 vise à réaffirmer La volonté affichée par les Pouvoirs publics pour enclencher une dynamique qui mériterait donc d’être partagée par nombre de nos opérateurs économiques, convaincus de la nécessité d’aller sur des marchés extérieurs porteurs, notamment ceux de l’Afrique. La thématique principale de cette édition répond à la volonté affichée par les plus Hautes autorités du pays pour développer les exportations hors hydrocarbures, notamment en direction de l’Afrique. Cette volonté est marquée par l’importance des investissements déjà consentis par l’Etat pour la réhabilitation, la modernisation et l’extension des infrastructures de transports et de logistique. Les pouvoirs publics ont déployé des moyens conséquents pour doter l’Algérie d’infrastructures et de moyens de transports modernes, sûrs et performants, parmi lesquels : les routes, les autoroutes, les voies ferrées, les ports, les aéroports et les zones logistiques afin de diversifier ses exportations. La mise en place d’importantes mesures incitatives pour développer les exportations hors hydrocarbures sont aussi de mise dans la politique de développement du secteur. Cet événement constituera sans nul doute, un carrefour d’échanges, entre les institutions de l’Etat et les opérateurs économiques d’une part et entre ces opérateurs et les acteurs de la chaine logistique d’autre part, au travers d’un programme varié de conférences, de tables rondes et d’Ateliers traitant entre autres, des infrastructures de transport, de la logistique, des soutiens et des freins à l’export, de l’arbitrage international, du Made in Bladi qui devient Made in Algeria et de la formation. Il faut savoir que l’Algérie vit aujourd’hui une conjoncture difficile, la poussant à se fixer de nouveaux objectifs tels que développer son tissu industriel et la sous-traitance mais aussi surtout diminuer considérablement la facture des importations à coup de milliards de dollars chaque année, en favorisant la production locale et pourquoi pas générer plus d’entrées en devises en exportant des produits hors hydrocarbures, afin de booster une économie toujours dépendantes du prix et de la rente pétrolière. A l’heure où l’Algérie se tourne vers une économie de marché basée sur l’industrialisation et la production nationale, il est devenu impératif pour les acteurs économiques algériens de comprendre les process du Supply Chain Management. D’éminentes personnalités enrichiront l’événement en partageant leur savoir sur le sujet, tels que MM. Abdelghani Zaâlane, ministre des Travaux Publics et des Transports, Mohamed Benmeradi, ministre du Commerce, Azzedine Fridi, directeur général de l’ANESRIF ainsi que de M. Yacine Bendjaballah, directeur général de la SNTF, et de M. Jacques Pierlot, expert international spécialisé dans les aménagements de plateformes logistiques, de zones industrielles et portuaires…

Mohamed Mendaci