AÃ©roport Ain El Beida d'Ouargla : Extension prÃ©vue en 2018

Un projet d’extension de l’aérogare de l’aéroport Ain El Beida à Ouargla sera lancé en 2018, a-t-on appris du directeur des transports de la wilaya. Les études techniques relatives à cette opération sont achevées et les travaux démarreront dans le courant de l’année prochaine, a affirmé à l’APS, M. Toufik Djeddi. Pilotée par l’Etablissement de gestion des services aéroportuaires (EGSA), l’opération en question, qui «nécessitera un financement de six cents millions de dinars», permettra, une fois réalisée, d’«augmenter la capacité d’accueil de voyageurs, conformément aux normes en vigueur», a-t-il souligné. Parallèlement, des démarches sont entreprises par la wilaya, en coordination avec le ministère des Travaux publics et des Transports, pour développer la fréquence des vols ainsi que la capacité des appareils en direction de l’aéroport d’Ain Beida, en vue de répondre aux attentes des habitants de cette ville du Sud-est du pays, a fait savoir le responsable. Ouvert à la circulation aérienne au début des années 80 et classé comme aéroport national au statut mixte (civil et militaire), l’aéroport d’Ain El Beida assure actuellement des liaisons avec différentes villes aux quatre coins du pays, à l’instar d’Alger, In-Amenas, Constantine, Djanet et Oran, en plus de certains vols internationaux pour transporter les pèlerins (Hadj et Omra) issus de la région du Sud-Est vers les Lieux Saints de l’Islam. (APS)