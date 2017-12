Infrastructures et compÃ©tences dans le Tourisme en AlgÃ©rie : La bonne note dâ€™Oxford Business Group

Des investissements accrus dans le renforcement de la capacité hôtelière et dans les ressources humaines devraient stimuler la croissance du secteur touristique algérien, à l’heure où le pays cherche à doper son nombre de visiteurs dans le cadre d’une stratégie globale de diversification de son économie. C’est ce que soutient Oxford Business Group dans son dernier rapport. Le cabinet d’intelligence économique et de conseil britannique revient en effet sur l’annonce faite la semaine passée par le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Hacène Mermouri, dans laquelle, il a révélé que plus de 1.810 projets de réalisation de nouvelles infrastructures hôtelières avaient été agréés par son département. Ce qui portera à terme la capacité d’accueil à 240.000 lits, contre 100.000 lits actuellement, et créera quelque 99.000 emplois. Poursuivant dans les chiffres, la même source avancera le nombre de 582 des projets agréés, dont le montant global s’élève à 1,1 milliard de DA, soit 8,2 millions d’euros, qui sont déjà en cours de construction, avec à la clé 75.300 lits supplémentaires et la création d’environ 36.000 emplois directs. Au final, ce sont 110 projets qui devraient être achevés d’ici la fin de l’année.

Pour Oxford Business Group, l’annonce du ministère représente une avancée «considérable» pour le secteur touristique, les nouveaux lits permettant non seulement de renforcer la capacité d’accueil générale mais également de « faire baisser » les prix et de « diversifier » l’offre hôtelière. Aussi, la faible capacité hôtelière constitue depuis longtemps un « obstacle majeur » au développement du secteur. Car à se fier aux estimations publiées dans le rapport « Compétitivité dans le secteur du tourisme et des voyages 2017 » du Forum Economique Mondial, l’Algérie compterait 0,1 chambre d’hôtel pour 100 habitants, se classant du coup dans cette catégorie à la 111ème place sur 136 pays. Des dépenses qui devraient cependant évoluer à la hausse, tout comme le nombre de visiteurs. Le cabinet d’intelligence économique et de conseil britannique estime que l’annonce de ces nouvelles infrastructures arrive à « point nommé» dans la mesure où le pays enregistre un nombre «croissant» de visiteurs et où les prévisions annoncent une hausse «soutenue» des entrées de capitaux sur le moyen terme. «Dans son bilan annuel du secteur, le World Travel&Tourism Council (Conseil mondial du voyage et du tourisme, WTTC) prévoit un retour des investissements dans les années à venir après un affaissement en 2017, avec une hausse de 4,1% par an au cours des dix prochaines années. Cette hausse des investissements devrait faire passer la contribution du secteur aux investissements nationaux de son taux actuel de 2,5% à 2,8% d’ici 2027», a-t-il fait savoir, soulignant que les efforts déployés par l’Algérie pour attirer de nouveaux investissements dans le secteur touristique s’inscrivent dans la perspective d’une hausse anticipée des arrivées : 4,4 millions de touristes internationaux sont en effet attendus en Algérie en 2027, contre 2,4 millions aujourd’hui, selon toujours le WTTC..



Accroître la capacité d’accueil des aéroports



En outre, un nouveau terminal est en construction à l’aéroport Ahmed Ben Bella à Oran, avec une ouverture prévue en mars prochain, et une capacité annuelle qui passera de 2,5 millions à 3,5 millions de passagers. «Ces projets permettront à l’Algérie de renforcer sa capacité à accueillir des transporteurs internationaux», admet Oxford Business Group qui assure que ces nouveaux projets d’infrastructures devraient entraîner la création de milliers d’emplois, «si bien que le gouvernement s’attache actuellement à promouvoir le tourisme comme étant un secteur porteur d’un considérable potentiel de création d’emplois».



Miser sur la formation



L’importance de créer une main d’œuvre qualifiée à tous les échelons a également été évoquée par les chefs d’entreprise plus de 35% des cadres dirigeants interrogés ont cité à ce propos l’aptitude à diriger une équipe comme étant la compétence la «plus recherchée» dans le monde du travail tandis que pour 30% les compétences en matière de gestion d’entreprise occupent la première place, devant l’ingénierie, la recherche et le développement.

Bounafaa a expliqué à OBG que l’objectif de renforcement des ressources humaines s’appliquait à «tous les niveaux» du secteur et que des activités telles que le service de chambre, la restauration, l’accueil et la gestion devraient toutes «tirer profit» de l’amélioration des normes de formation.



Améliorer l’image de l’Algérie pour stimuler les arrivées étrangères



Si les perspectives sont «prometteuses» pour le secteur du tourisme, notre pays a encore des obstacles à «surmonter» afin de pouvoir transformer la hausse des investissements en croissance.

«L’image de l’Algérie comme étant une destination potentiellement peu sûr dans la mesure où les gouvernements de certains marchés clés, tels que la France et les États-Unis, déconseillent les déplacements dans certaines zones du pays décourage certains visiteurs potentiels.

Pour tenter d’améliorer la situation, les autorités algériennes ont renforcé l’attention portée aux questions de sécurité, incitant dernièrement le ministère du Tourisme à exhorter la France à réévaluer ses avertissements aux voyageurs en Algérie», lit-on dans le rapport qui signale qu’en dépit de cette situation, le nombre de visiteurs en provenance de France, considérée comme étant le deuxième marché émetteur de touristes vers l’Algérie, «n’a cessé de grimper» ces dernières années, passant de 121.000 en 2014 à 169.000 constatés en 2016.

SAM