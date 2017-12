Cadres spÃ©cialisÃ©s dans lâ€™enseignement de la langue arabe : Assurer leur formation

Les participants à la journée d’étude sur les effets des réformes pédagogiques dans la didactique de la langue arabe, deuxième génération de l’enseignement moyen, ont recommandé la mise en place d’une formation spécifique des cadres pédagogique spécialisés dans l’enseignement de la langue arabe.

Cette formation, ont-ils insisté à la clôture mardi soir de leurs travaux abrités par la bibliothèque centrale de l’université Abou-Bekr-Belkaïd de Tlemcen (UABT), constitue le principal processus de la réforme. Les professeurs et enseignants universitaires présents à cette rencontre, organisée par l’unité de recherche sur la langue arabe de Tlemcen, ont invité, aussi, à la révision des conditions de recrutement des enseignants et professeurs de langue arabe.

Le changement de la stratégie de la pratique pédagogique pour l’enseignement de cette langue en surmontant l’approche par compétences et en instaurant de nouvelles approches a figuré, également, dans les recommandations de cette journée qui a mis l’accent, par ailleurs, sur la nécessité de changer le processus de réforme en passant du quantitatif au qualitatif.

Les participants ont appelé, enfin, à la mise en place de liens entre le centre de recherche scientifique et technique pour le développement de la langue arabe, ses deux unités de recherche (Tlemcen et Ouargla) et le ministère de l’Éducation nationale. (APS)