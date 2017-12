Compagnie algÃ©rienne dâ€™assurance et de rÃ©assurance : Un plan stratÃ©gique pour une meilleure visibilitÃ©

Attirer davantage l’attention des citoyens et des entreprises économiques sur l’importance des prestations effectués par les compagnies d’assurance. Tel est l’objectif principal du séminaire clients organisé, hier, à l’hôtel Aurassi, par la Compagnie algérienne d’assurance et de réassurance (CAAR) . Intitulée « la CAAR, partenaire des entreprises Algériennes en mutation », ce séminaire qui a regroupé les chefs d’entreprises publiques et privées, a été mis au profit pour promouvoir et faire connaitre aux clients, les différents produits assurantiels de cette compagnie d’assurance et adapter aux nouvelles conjonctures économiques. S’exprimant en marge du séminaire, le PDG de la CAAR, M. Brahim Djamel Kassali a souligné l’importance de ce séminaire qui a accueilli une multitude d’entreprises économiques de divers secteurs d’activité, pour vulgariser ses offres, souhaitées en concordance avec les exigences de leurs clientèles. Selon le PDG de la doyenne des compagnies assurances en Algérie, la vulgarisation du concept d’assurance auprès du grand public constitue l’une des priorités de la CAAR qui œuvre pour le renforcement des dispositifs de prévention des risques qui demeure des axes majeurs de la compagnie. M. Kassali a saisi l’occasion pour lancer un appel aux citoyens et aux entreprises pour le choix d’une bonne police d’assurance pour une meilleure couverture en cas de sinistre et dans la prévention des risques.

« Les entreprises sont soumises à un certains nombre de risques, d’où l’importance de bien s’assurer et prendre les garanties appropriées en vue d’être sûre de bénéficier d’une indemnisation en cas d’un éventuel sinistre » a-t-il indiqué, ajoutant que la CAAR s’est lancée depuis plusieurs années déjà, dans un processus de développement et de modernisation de ses différents services et une optimisation de ces prestations pour mieux répondre aux exigences de sa clientèle de plus en plus croissante. M. Kassali a fait savoir que « la CAAR qui se définit comme une société citoyenne, s’est fixée pour objectif, la consécration d’une relation de confiance avec ses clients, en leur assurant une qualité de service avérée ». Dans cette optique, M. Kassali a rappelé que la CAAR avait engagé des moyens importants pour mieux répondre aux critères de délai de procédures d’assurance et de remboursement. Il a, par ailleurs, mis l’accent sur l’importance d’introduire les nouvelles technologies pour faciliter l’accès des clients au différents produits assurantiels, évoquant à cet effet, la mise en place du système du paiement électronique qui tend à faciliter aux assurés le règlement des factures sans se déplacer. Selon M. Kassali, ce mode de souscription en ligne s’appliquera, dans un premier temps, au produit d’assurance Multirisque habitation (MRH). Et d’ajouter que ce service de paiement en ligne verra sa généralisation à d’autres produits d’assurances commercialisés par la CAAR, dont le réseau commercial dispose de pas moins de 42 Terminaux de paiement électronique (TPE). Il convient de rappeler que la CAAR, doyenne des compagnies d’assurances en Algérie qui a été créée au lendemain de l’indépendance en 1963 en tant que Caisse d’Assurance et de Réassurance, ne cesse d’aspirer vers le mieux en tant qu’établissement financiers toujours à la hauteur de ses défis.

Kamélia Hadjib