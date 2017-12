23e opÃ©ration de relogement Ã  Alger : la fin des bidonvilles ?

Prévue dans les tous prochains jours, la 23ème opération du relogement de la wilaya d’Alger va-t-elle éradiquer définitivement les bidonvilles ? Certainement, si l’on se fie aux déclarations du wali d’Alger qui a assuré, lors de son passage à la radio nationale, que ce type d’habitat précaire qui a longtemps terni l’image de la capitale « ne sera qu’un vieux souvenir ».

Abdelkader Zoukh a révélé que le prochain relogement sera marqué par la distribution de 4000 logements sociaux, en sus de 2000 unités relevant de l’ex-LSP, aujourd’hui LPA. Ce sera également l’occasion de mettre fin à tout ce qui reste de l’habitat précaire et autres habitations anarchiques, telles les caves et les terrasses.

Les dossiers sont en voie d’examen au niveau des commissions qui s’attèlent à finaliser les listes des bénéficiaires. Scindée en plusieurs phases, cette 23ème opération de relogement de la wilaya d’Alger sera donc lancée une fois les enquêtes bouclées. D’autant que les programmes de réalisation des logements sociaux avancent avec une cadence acceptable et on apprend de certaines sources que la wilaya vient de recevoir il y a quelques semaines auprès des OPGI près 10.000 unités dotées de tous les équipements nécessaires. « Du coup, les prochaines opérations seront consacrées essentiellement aux jeunes qui vivent dans l’étroit », a promis Zoukh en assurant que le plus dur a été fait avec l’éradication du plus grand bidonville de la capitale, en l’occurrence le site d’Er-Remli, situé à Gué de Constantine, et dans lequel étaient tassés quelque 4000 familles. « Les sites restants sont du gâteaux pour nos services », a-t-il ironisé à ce sujet. Il est utile de rappeler que depuis juin 2014, date du début du grand chantier du relogement, la wilaya d’Alger a casé quelque 46.000 familles dans des logements neufs, soit l’équivalent de 200.000 personnes. Et si on ajoute les bénéficiaires des formules AADL et LPP, le chiffre est porté à 71.000 familles, soit 355.000 personnes. Le programme du président de la République porte sur la réalisation de 84.000 logements quand les statistiques établies en 2007 par la wilaya d’Alger ont fait part d’un nombre de 72.000 familles qui étaient dans le besoin d’être relogées.

Par ailleurs, une superficie de 390 hectares a été récupérée depuis le début des opérations de relogement. Ce foncier va servir à la réalisation ou à la relance d’importants projets relevant de divers secteurs.

A propos des fraudeurs, le wali d’Alger à mis en garde à plusieurs reprises contre ce genre de pratiques. On compte à ce propos la récupération depuis le début des opérations du relogement 80 logements après avoir été distribués à leurs bénéficiaires qui se sont avérés être auteurs de fausses déclarations. Les appartements ont été restitués par la force de la loi (décisions de justice) après que les vérifications et autres contrôles de rigueur imposés pour la circonstance ont démontré que les bénéficiaires en question se sont rendus coupables de délits de fausses déclarations et de falsification de documents administratifs. « Il existe d’autres dossiers similaires qui sont toujours en justice. Nous serons sans pitié avec tous ceux qui veulent s’emparer des droits des autres», a averti Zoukh non sans révéler un total de 2.000 dossiers qui ont été transmis à la justice pour fraude.

Quant aux recours des personnes exclues des listes des bénéficiaires, la wilaya d’Alger a enregistré depuis juin 2014 plus de 13.000 recours dont près de 800 ont été acceptés. La vérification du fichier national du logement a permis de débusquer plus plusieurs dizaines de dossiers dont les propriétaires ont bénéficié de logements AADL, des candidats qui sont propriétaires de logements, d’autres ayant bénéficié d’aides financières octroyées par l’État, sans oublier des titulaires de permis de construire.

S. A. M.