AADL 2: Aujourdâ€™hui, le choix des sites

Le portail web de l’Agence nationale pour le développement et l’amélioration du logement (AADL) sera ouvert, aujourd’hui à 09h00, pour permettre à un certain nombre de souscripteurs de choisir les sites de leur futur logement location-vente. Pour garantir la réussite de cette opération, les souscripteurs doivent savoir que le site web demeurera ouvert jusqu’à la finalisation de cette opération, et que les souscripteurs disposeront de tout le temps nécessaire pour le choix de leur site de prédilection. Cette première opération concernera 78.000 souscripteurs au programme de logement location-vente AADL 2013 à travers 36 wilayas, notamment les grandes wilayas qui enregistrent une forte demande, parmi lesquels figurent 18.000 souscripteurs de la wilaya d’Alger. Néanmoins, les futures bénéficiaires de logements de la formule AADL verront leur affectation effectuée par les services de l’AADL sur la base de critères et après l’examen des dossiers, tels que le lieu de résidence des souscripteurs, qui sera l’un des critères le plus importants pour le choix du site. Ajouter à cela, le lieu de scolarisation des enfants des souscripteurs qui est pris en considération comme deuxième critère du choix, arrive ensuite le numéro de dossier qui donnera le droit au souscripteur la priorité de choisir son futur site de logement dans le cas où la personne ne répond pas aux deux conditions sus citées.

A l’instar de la wilaya d’Alger, les wilayas concernées par cette opération sont Relizane, Oran, Ain Defla, Batna, Ghardaïa, Médéa, Mostaganem, Bouira, Blida, Bechar, Laghouat, Constantine, Mascara, Ouargla, Boumerdès, El Tarf, Tindouf, El Oued, Jijel, Mila, Sétif, El-Bayadh, Souk Ahras, Tipasa, Djelfa, Tébessa, Tlemcen, Chlef, Tizi-Ouzou, Bejaia, et Guelma.

Les autres souscripteurs du programme AADL sont informés qu’ils procéderont dans une date ultérieure au choix du site. Selon une source proche du dossier, les sites concernés par le choix à Alger sont Baba-Hassen, Douéra, El Harrach, Baraki, Sidi Abdallah et Tipasa dans cette dernière plusieurs projets ont été lancés pour contenir les demandes des souscripteurs algérois.

Les souscripteurs concernés par cette opération sont appelés en parallèle à payer la 2e tranche du prix global du logement. Cependant, l’attribution du logement, quelle qu’en soit la région, ne pourra se faire qu’après le paiement de la totalité des quatre tranches.

Le secteur de l’habitat assure le suivi d’un programme de logement colossal, en vue de la mise en œuvre du programme présidentiel visant la livraison, à l’horizon 2019, de près de 1, 6 million d’unités de logements (toutes formules confondues). Tous les souscripteurs, en possession d’un ordre de versement, sont assurés d’avoir un logement a, par ailleurs, avait indiqué le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, lors d’une visite d’inspection dans la wilaya de Boumerdès, signalant l’inscription de cet engagement pris par sa tutelle, dans le cadre de l’application des orientations du Président de la République, qui a insisté sur l’impératif respect de tous les citoyens possédant un ordre de versement en leur assurant un logement. Concernant les logements AADL, le premier responsable du secteur a précisé que la réalisation du programme de logement arrêté se chiffre à 330 milliards de DA. Le ministre a fait état du lancement de 80.000 unités de logements AADL en 2019 qui viendront s’ajouter aux 120.000 inscrits au titre 2018, ce qui couvre le nombre global de dossiers des souscripteurs ayant versé leurs tranches et dont le nombre est de 195.000 inscrits. l y a lieu de souligner que pas moins de 129.000 souscripteurs sont inscrits à l’AADL2, dont 40.000 à Alger, ayant déjà choisi leur site par internet depuis le début de l’opération de choix des sites, lancée en décembre 2016, et qui ont procédé au paiement de la deuxième tranche. Le programme AADL2 (lancé il y a de cela 4 ans) concerne théoriquement 450.000 souscripteurs. Ils ont tous payé une première tranche équivalente à 210.000 DA pour les F3 et 270.000 pour les F4.



