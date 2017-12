Kamal YzÃ©lioui : Un bouquiniste hors du commun

C’est sur la place même de la République, que cet homme, la soixantaine bien atteinte, s’est érigé en bouquiniste, mais hors du commun. Kamal Yzélioui, originaire de Constantine, est un grand passionné de lecture et aspire à faire partager sa passion aux autres. Il prête gratuitement ses livres aux lecteurs, avec une seule consigne : les lui restituer en bon état, afin d’en faire profiter d’autres. D’ailleurs, lui-même est souvent penché dans la trame romanesque d’une œuvre, tout en guettant un(e) éventuel(le) lecteur (trice) à qui il remettra l’un de ses livres. Un rapide coup d’œil aux titres des livres, étalés sur cet espace qu’il occupe uniquement les matinées, permet d’entrevoir une diversité des thèmes classiques et contemporains, traités par ces manuels. Ce bouquiniste est en effet hors du commun, n’auront pas hésité à affirmer tous ceux qui s’en seront approchés, car aussi bien que remontent leurs souvenirs, l’on aura jamais connu un bouquiniste à Béchar, encore moins quelqu’un prêt à vous prêter gratuitement un livre, pour le simple plaisir de vous redonner ce goût, quelque peu disparu, de la lecture, et par là même de lui restituer sa place d’antan. Une opportunité également pour certains d’avoir accès à des ouvrages, au moment où ces derniers demeurent encore hors de portée de leurs bourses.

Ramdane Bezza