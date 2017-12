France : DÃ©cÃ¨s de Jean dâ€™Ormesson et de Johnny Hallyday

L’écrivain et académicien français Jean d’Ormesson, est mort dans la nuit de lundi à mardi à l’âge de 92 ans, a annoncé sa famille aux médias français. Le romancier est décédé d’une crise cardiaque à son domicile de Neuilly (banlieue parisienne), a précisé sa fille, l’éditrice Héloïse d’Ormesson. Elu en 1973 à l’Académie française, éditorialiste et ancien directeur du Figaro (1974-1977), il est gratifié en 2015, du mérite d’être édité dans la collection «La Pléiade des éditions Gallimard», récompense suprême de tout écrivain français. Né en 1925 à Paris, fils d’ambassadeur, Jean d’Ormesson, normalien et agrégé de philosophie, entreprend une carrière de haut fonctionnaire, occupant de 1946 à 1977 plusieurs postes de responsabilité dans des organismes et instances importants, en France et à l’échelle internationale.



Johnny Hallyday est décédé dans la nuit de mardi à mercredi à 74 ans, des suites d’un cancer du poumon, a rapporté l’AFP citant son épouse Laeticia. «Johnny Hallyday est parti. J’écris ces mots sans y croire. Et pourtant c’est bien cela. Mon homme n’est plus. Il nous quitte cette nuit comme il aura vécu tout au long de sa vie, avec courage et dignité», a-elle écrit dans un communiqué.