Le Coin du copiste : PoÃ¨tes, vos papiers !

Au commencement, il y’a le livre d’Abdelhamid Benzine, militant de la cause nationale, emprisonné avec 60 compagnons nationaliste de guerre dans le camp d’internement spécial, Maurand à Boughari entre février 1961 et juin 1962. Au final, il y’a un film poignant de Nasreddine Guenifi, « Nous n’étions pas des héros », présenté devant une salle El Mouggar pleine, mardi, à la 8ème édition du festival international du film d’Alger. Maurand est un camp d’internement réputé pour ses missions psychologiques aux fins de « retourner » des militants et combattants de l’ALN et leur faire admettre l’idée de « l’Algérie française », à coups d’exactions, de tortures, de vexations, de privations et d’humiliations.

Le film s’ouvre sur un plan montrant le militant Abdelhamid Benzine, admirablement campé par le comédien Ahmed Rezzak, en prison, la nuit consignant dans un cahier au moyen d’un crayon noir son quotidien et celui de ses compagnons dans un camp d’internement. Le début du calvaire vécu est livré, raconté par le militant, écrivain et narrateur dans le film. Le spectateur alors est saisi par la main, invité de faire un voyage dans l’enfer vécu par les militants algériens. Le récit est linéaire volontairement pour mieux mettre en avant le dénuement des détenus du camp d’internement, son isolement et la rudesse de sa géographie et de son climat.

Le film « Nous n’étions pas des héros » offre quelques rares moments de respirations, quelques scènes d’humour mais pour le reste, il soumet le spectateur à une pression d’une dramaturgie soutenue, lui livre au fur et à mesure de l’évolution de ce témoignage filmé avec sobriété et une rare rigueur artistique. Le spectateur est pris au piège de ce huis-clos et lorsqu’il croit qu’il sera délivré avec la proclamation du cessez-le-feu, il est tenu en haleine jusqu’à la séquence finale où l’on voit Abdelhamid Benzine sortir d’une maison d’arrêt.

La grande histoire se décline avec des écriteaux indiquant des dates importantes de la guerre d’Algérie entre 1961 et 1962.

La filmographie algérienne se singularise avec ses films de guerre et « Nous n’étions pas des héros », se distingue par son originalité, raconter l’horreur de la guerre sans séquences d’embuscades et de ratissages mais juste ce qu’il faut pour rendre hommages aux combattants de la cause nationale.

Abdelkrim Tazaroute