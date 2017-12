Regard : Â«Baleine bleueÂ» : Un autre mode pour mourir

Internet, un ami ? Certainement pas, avec tous ces crimes, commis, en un clic; le clic de tous les dangers, contre des enfants innocents dont le seul tort est d’avoir cédé à la tentation de télécharger une application de jeu qu’ils paieront, cher, par la suite. Ce serait de la crédulité pure et simple de croire, un instant que la fameuse toile se « préoccupe » de notre bien. En effet, nous ne sommes sont plus « immunisés » contre les bravades et les anfractuosités. Les bambins, sont davantage exposés à cette création terrible et inhumaine de la technologie. Ils sont même menacés, dans leur fief, avec leurs parents. Tout le monde a entendu parler de la « baleine bleue », ce jeu morbide qui n’est qu’un coupe- gorge, aux tons et aux couleurs du désespoir, du chagrin et d’amertume qui nourrit de surcroit la frustration, la fuite en avant. Il fait même l’éloge d’un suicide, à l’allure de bravoure et d’héroïsme, comme seule et unique solution, après de multiples épreuves insurmontables et invincibles. C’est un jeu, pas comme les autres ; on est tenté de dire, à voir l’ampleur des dégâts, causés par ce qui est censé être une distraction et un loisir, ni plus, ni moins. Mais, cette invention est si différente, si particulière car au-delà de la curiosité et du sens de l’aventure qu’elle suscite, chez les enfants, elle développe aussi, le négativisme et l’esprit du défaitisme et du manque de combativité. Le cas de cet enfant de Sétif âgé de dix qui s’est lancé le challenge de « bleu whale », pour se donner, la mort, à la fin du jeu, vient une fois, de plus tirer la sonnette d’alarme sur les dangers du net sur les enfants, en particulier, d’autant plus que la wilaya en question en est à sa deuxième victime, par le même jeu. Aujourd’hui, les parents sont de plus en plus interpellés pour assumer leur devoir de protection de leur progéniture, à l’heure de la révolution des réseaux sociaux qui restent une menace certaine pour les enfants et les adolescents. Il est temps de réagir.

Samia D.