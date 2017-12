Industrie automobile nationale : Au cÅ“ur du prochain Salon Â«AutoWestÂ»

L'industrie nationale sera présente en force au 17e Salon de l'automobile, des cycles et motocycles de l’Ouest (AutoWest 2017) prévu du 10 au 16 décembre à Oran, ont indiqué, hier, les organisateurs de ce rendez-vous économique annuel. Le «made in Algeria» sera à l'honneur de cette nouvelle édition du Salon «AutoWest», a déclaré le commissaire de la manifestation, Abdelkader Rezzoug, lors d'une conférence de presse tenue au Centre des conventions Mohamed-Benahmed (CCO) qui abritera l'événement. La plupart des marques, issues des usines en activité dans différentes wilayas du pays, seront présentées à l'occasion de ce Salon placé sous le slogan «La production automobile algérienne : une réalité», a affirmé M. Rezzoug. Les visiteurs pourront ainsi prendre connaissance de la grande variété de la gamme nationale qui comprend le véhicule touristique et utilitaire, les cycles et motocycles, a fait valoir le responsable tout en signalant la participation de sociétés prestataires spécialisées dans les domaines du financement, des assurances et de la géolocalisation. «Cette édition coïncide avec la publication d'un nouveau décret exécutif (17-344 du 28 novembre 2017) fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de production et de montage de véhicules», a fait observer M. Rezzoug en se félicitant de la convergence des objectifs de son Salon avec les nouvelles dispositions visant à promouvoir davantage la production nationale. Plus de 100.000 visiteurs avaient été enregistrés en décembre 2016 à la précédente édition de ce rendez-vous spécialisé organisé par la société Somex International Plus, basée à Alger, en partenariat avec la Direction du CCO, rappelle-t-on.