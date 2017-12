Ligue arabe : RÃ©union d'urgence samedi

La Ligue des Etats arabes a convoqué pour samedi prochain une réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères au sujet du projet de transfert de l'ambassade américaine à El Qods, et ce, à la demande des délégations palestinienne et Jordanienne, a indiqué l'institution panarabe. Cette réunion au niveau ministériel devrait se tenir samedi, selon une source diplomatique, après une première réunion mardi qui a rassemblé les délégués permanents des Etats membres. Selon la demande du représentant de la Palestine, la réunion devrait permettre d'examiner "les actions arabes qui s'imposent au sujet de ce changement affectant le statut juridique et historique d'El Qods". Selon le règlement intérieur du Conseil de la Ligue arabe, une demande de réunion aboutit nécessairement dès lors qu'elle est soutenue par au moins deux Etats, a précisé la source diplomatique. L'organisation basée au Caire avait déjà mis en garde mardi les Etats-Unis contre une décision de déplacer l'ambassade américaine à El Qods. Elle représenterait une "menace (pour) la stabilité régionale", selon son secrétaire général, Ahmed Aboul Gheit. "Cette décision mettrait fin au rôle des Etats-Unis comme médiateur de confiance entre les Palestiniens et les forces (israéliennes) d'occupation", avait-il ajouté.



...et de l’OCI à Istanbul le 13 décembre

Le président turc Recep Tayyip Erdogan va organiser le 13 décembre à Istanbul un sommet des dirigeants des principaux pays musulmans à la suite de la décision de l'administration américaine de reconnaître al Qods comme capitale d'Israël. "Notre président de la République convoque un sommet extraordinaire de l'Organisation de coopération islamique (OCI) pour permettre aux pays musulmans d'agir de façon unifiée et coordonnée face à ces développements", a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence turque Ibrahim Kalin, précisant que cette réunion aurait lieu le 13 décembre à Istanbul.