Badminton, Championnat dâ€™AlgÃ©rie : Le 1er tour ce week end Ã  Boumerdes

Le 1er tour du championnat d'Algérie de badminton par équipes élite et division Une (messieurs et dames) aura lieu les 8 et 9 décembre à la salle omnisports «Abdelaziz-Kebir» de Boudouaou (Boumerdes), a appris l'APS mardi auprès de la Fédération algérienne de badminton (FAB). Cette compétition de deux jours, organisée par la ligue de wilaya de Boumerdes verra la participation de 10 clubs de la division national Une et les huit clubs d'élite, à savoir, le CASA Mohammadia, Amel Béjaïa, Le MB Béjaïa, l’ES Béjaia, Madala Béjaïa, Wifak Béjaïa, Protection Civile Alger, Affak Ouled Moussa de Boumerdes en dames et messieurs. Les équipes participantes s'affronteront dans les cinq disciplines de badminton, à savoir simple messieurs, simple dames, double messieurs, double dames et double mixte. Les finales auront lieu samedi. Ce championnat national par équipes d’élite et nationale 1 comprend trois tours, à l'issue desquels le premier au classement sera déclaré champion d'Algérie 2017-2018 en dames et messieurs. Le deuxième tour aura lieu les 24 et 25 février à Bejaia ; le 3e et dernier tour est prévu les 18 et 19 mai à Alger.