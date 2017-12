Eliminatoires CAN-2018 (dames) : Stage Ã  Sidi-Moussa

L'équipe nationale de football (dames) a entamé lundi un stage au Centre technique de Sidi-Moussa (Alger) en vue de sa double confrontation face au Sénégal entrant dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2018 prévue au Ghana, a annoncé la Fédération algérienne (FAF) sur son site officiel.

A cette occasion, le sélectionneur national Azzedine Chih a fait appel à 26 joueuses pour ce regroupement qui s'étalera jusqu'à jeudi, précise la même source. Le match aller aura lieu le 26 février prochain au Sénégal, alors que la manche retour se déroulera le 6 mars en Algérie. Dans le cas où les Algériennes remporteraient cette double confrontation, elles affronteront au deuxième tour le vainqueur du match opposant la Libye à l’Ethiopie. Ce regroupement s'inscrit dans le cadre des stages périodiques effectués par les coéquipières d'Assia Rabhi, dont un s'est déroulé en juin dernier à Amman en Jordanie avec au menu deux matchs amicaux.

Le premier s'était soldé par une victoire des Algériennes (1-0) face à la Jordanie alors que le second test était revenu à cette dernière (3-2). La sélection algérienne avait manqué la dixième édition de la CAN disputée au Cameroun en avril 2016.



Liste des joueuses convoquées :

Mahbouba Bekkouche, Baya Meskari, Imene Merrouche, Naïma Bouhani Benziane, Fatima Sekouane, Nadjet Fedoul, Amina Himour, Feriel Daoui (FC Constantine), Habiba Sadou, Zineb Kendouci, Isma Ouadah, Zhor Boucebci, Fatima Bara (AS Sûreté nationale), Houria Affak, Laetitia Akli, Khadidja Nefidsa, Djamila Marek (AS Alger-Centre), Saïda Aït Mehdi, Djamila Benaïssa, Loubna Adjaoud, Assia Rabhi (FC Akbou), Asma Chaïb Adda, Rahma Benaïchoune (MZ Biskra), Keltoum Arbi Aouda, Khadidja Belkadi (Affak Relizane), Sara Saïdoune (FC Béjaïa).