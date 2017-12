Equipe nationale, Carlos Queiroz, le sÃ©lectionneur iranien, lâ€™a annoncÃ© Ã  la presse locale : Iran-AlgÃ©rie en amical le 2 juin Ã  TÃ©hÃ©ran

Outre la Corée du Sud qui a demandé officiellement à affronter l’Algérie en amical, vraisemblablement le mois de mai 2018, l’on apprend que l’Iran aussi est sur les rangs. La presse iranienne a repris en effet des déclarations de leur sélectionneur, Carlos Queiroz qui annonçait officiellement la programmation d’un match amical face à l’Algérie, le 2 juin prochain à Téhéran.

Une information que la FAF ne confirme pas pour le moment. Néanmoins, le manager général des équipes nationales, Hakim Medane, a annoncé en marge de la cérémonie du tirage au sort de la coupe d’Algérie que « l’Iran a sollicité officiellement la FAF pour un match amical », sans officialiser l’organisation du match.

Néanmoins, on sait, sur le principe, que la FAF est emballée par l’idée d’affronter le représentant asiatique en coupe du Monde. Ce dernier avait en effet demandé une première fois à jouer contre les Verts le mois d’octobre et s’était même proposé à se déplacer à Alger, si besoin est, mais la FAF avait alors déjà conclu avec la République Centre-Afrique.

Reste après à savoir si la FAF acceptera que le match ait lieu à Téhéran. Il est possible que le match se joue en Europe où l’Iran sera en stage de préparation de la coupe du Monde. Un détail que les deux fédérations devraient discuter, si ce n’est pas fait. Car la déclaration de Carlos Queiroz qui annonce que le match se jouera « à Téhéran avant le départ pour la Russie » sème le doute.

Par ailleurs, Hakim Medane a déclaré que les sélections comme le Portugal et l’Espagne peuvent solliciter l’Algérie pour un match amical. En tout et pour tout, ‘EN pourra disputer cinq à six matches amicaux d’ici la reprise des éliminatoires de la CAN-2019 le mois de septembre prochain.

Rabah Madjer a fait savoir en interne qu’il voudrait au moins jouer deux adversaires africains probablement à l’occasion des deux dates Fifa du mois de mars (19 et 27). Reste connaître l’identité des sélections.

Amar B