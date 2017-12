M.â€ˆChen Yuan reÃ§u par le prÃ©sident de lâ€™APN : volontÃ© de promouvoir le partenariat

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja, a réaffirmé hier la «disponibilité» de l’Algérie à promouvoir son partenariat avec la Chine, appelant à renforcer la coopération parlementaire dans l’intérêt des deux pays dans les domaines politique, économique et culturel. «Lors d’une audience accordée par M. Bouhadja au vice-président du comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), Chen Yuan, les deux parties ont évoqué les relations d’amitié de haut niveau liant les deux pays», indique un communiqué de l’APN. M. Bouhadja a réaffirmé la «volonté de l’Algérie de promouvoir le partenariat avec la Chine», appelant à «renforcer la coopération parlementaire du partenariat liant les deux pays, notamment dans les domaines politique, économique et culturel». Il a annoncé qu’un «groupe d’amitié parlementaire (Algérie-Chine) sera mis en place prochainement». «L’Algérie entretient des relations avec de nombreux pays, grâce à sa diplomatie fondée sur des principes fermes et constants, notamment le respect de la souveraineté des autres États et la non-ingérence dans leurs affaires internes», a affirmé le président de l’APN, qui a ajouté que «la diplomatie parlementaire, qui s’est renforcée après sa constitutionnalisation, vient consolider les efforts visant à élargir les perspectives de coopération avec différents pays». Les deux parties ont mis en avant «les avancées enregistrées dans divers domaines, au cours des dernières années, notamment», et ont convenu de poursuivre les efforts dans ce sens. Le responsable chinois a salué «l’évolution notable de la coopération bilatérale, notamment après la signature d’un accord de partenariat stratégique par les deux pays», indiquant que l’Algérie, qui représente un trait d’union entre la Chine et les autres pays africains, est devenue désormais la destination préférée des sociétés chinoises vu son climat d’affaires incitatif et les potentialités humaines, matérielles et géographiques qui encouragent à la réalisation de projets fructueux pour les deux parties». «Le parlement chinois compte mettre en place un groupe d’amitié parlementaire avec l’Algérie», a fait savoir M. Chen Yuan. Les membres du bureau de l’APN, le président de la commission de la coopération et de la communauté à l’étranger, ainsi que l’ambassadeur de Chine à Alger ont assisté à cette rencontre. (APS)