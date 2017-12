Entretien avec M. Raouya : dÃ©velopper la diversification Ã©conomique

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a reçu hier une délégation chinoise conduite par le vice-président du Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, Chen Yuan, avec lequel il a évoqué l’état de la coopération entre les deux pays et les moyens de son renforcement, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue les différents volets de la coopération bilatérale qu’ils ont qualifiée de «fructueuse», notant également qu’elle connaît un «essor particulier» depuis plusieurs années et a pu évoluer, grâce à la volonté politique des dirigeants des deux pays, vers un «partenariat global et stratégique», a précisé la même source.

À cet effet, le ministre a rassuré son interlocuteur quant à l’importance accordée par l’Algérie au développement et à la consolidation de sa coopération avec la Chine qui demeure son premier partenaire économique et commercial.

M. Raouya a également réitéré la disponibilité de la partie algérienne à œuvrer pour le renforcement des relations économiques bilatérales, notamment par «des investissements plus accrus des entreprises chinoises en Algérie», souhaitant que «ces entreprises puissent prendre ainsi part à l’effort de diversification de l’économie algérienne, en multipliant et en diversifiant les formes d’investissements en partenariats dans les différents secteurs d’activité».

Pour sa part, M. Yuan a exposé, à cette occasion, l’expérience du développement économique et social de son pays et les politiques économiques mises en œuvre pour atteindre les résultats escomptés dans ce cadre. Évoquant le projet structurant du Port centre d’El-Hamdania (Cherchell), les deux parties ont confirmé leur volonté de conjuguer leurs efforts pour la concrétisation de cet ouvrage stratégique au service des économies des deux pays. (APS)