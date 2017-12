Le ministre guinÃ©en des AE : renforcement des relations bilaterales

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu, hier à Alger, le ministre guinéen des Affaires étrangères, Mamady Touré, qui effectue une visite de travail en Algérie, dans le cadre de la tenue de la 3e session de la commission mixte algéro-guinenne, indique un communiqué des services du Premier ministère. L’audience s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. Les travaux de cette 3e session de la commission mixte bilatérale algéro-guinéenne, co-présidés par MM. Messahel et Touré, ont été couronnés par la signature de dix accords de coopération et mémorandums d’entente entre les deux pays. Une feuille de route a été également signée afin d’assurer le suivi de l’application des décisions et des accords ayant couronné cette 3e session. (APS)