M. Ouyahia reÃ§oit le secrÃ©taire dâ€™Etat auprÃ¨s du ministre hongrois des AE : Ã‰largir la coopÃ©ration

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu, hier à Alger, le secrétaire d’État chargé de l’Administration publique auprès du ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, M. Csaba Balogh, indique un communiqué des services du Premier ministère. M. Balogh effectue une visite de travail en Algérie, dans le cadre de la tenue de la 2e session de la Commission économique mixte algéro-hongroise qui se tient mardi. L’audience s’est déroulée en présence du ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgui, souligne la même source. Pour rappel, la première session de la commission économique mixte algéro-hongroise s’était tenue en septembre 2015 à Budapest.

Lors de cette première session tenue dans la capitale hongroise, le secteur agricole, les filières avicole, bovine et laitière avaient fait l’objet d’une attention particulière, avec l’examen d’un projet de partenariat engagé entre la Société de Gestion des Participations Production Animales (SGP/PRODA), et la société hongroise Balbona Tetra pour la production des grands parentaux avicoles. Les deux parties avaient également identifié, lors de cette première session, d’autres domaines de coopération. Il s’agit de l’aquaculture, de l’alimentation animale et de la mise en place d’un pôle d’excellence pour les métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Dans le secteur de l’industrie pharmaceutique, la proposition de la délégation algérienne était de privilégier la recherche et le développement de la biotechnologie et la production de médicament générique en Algérie.

La mise en place d’un réseau mixte de recherche et de formation, les jumelages entre les instituts spécialisés et l’organisation de manifestations scientifiques conjointes avaient été retenus comme axes prioritaires pour le développement du secteur des TIC. Par ailleurs, les deux pays avaient finalisé, à l’occasion de cette première commission mixte, cinq accords dans les domaines de la formation professionnelle, de la culture, des sports, des archives et des technologies de l’information et de la communication.

En septembre 2016, la compagnie Air Algérie avait inauguré la ligne aérienne commerciale régulière entre Alger et Budapest, devenant ainsi la première compagnie aérienne au niveau du Maghreb à desservir la Hongrie sans escale. (APS)