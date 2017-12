CoopÃ©ration judiciaire avec la GuinÃ©e : Lâ€™expertise algÃ©rienne sollicitÃ©e

La coopération judiciaire entre l’Algérie et la Guinée vient de se distinguer par un rapprochement notable, à la faveur de la signature, hier à Alger, de deux accords de partenariat.

Il est question, pour le premier, d’une convention d’entraide judiciaire en matière pénale, et d’un mémorandum d’entente institutionnel, pour le second.

Ces deux accords ont été signés par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Tayeb Louh, et son homologue guinéen, M. Cheik Sako, qui se trouve en Algérie dans le cadre de la tenue de la 3e session de la commission mixte de coopération entre les deux pays, et dont les travaux ont pris fin hier. M. Sako a été reçu en audience par son homologue M. Louh, au siège du ministère, sis à El- Biar, sur les hauteurs d’Alger. Après un bref entretien, le ministre d’Etat, ministre de la Justice, garde des Sceaux, de la Guinée a visité le Centre de personnalisation de la puce pour la signature électronique, soit le service de la modernisation relevant du même département ministériel où un exposé détaillé traitant de la consolidation de la réforme par l’intégration des TIC lui été présenté par son directeur, M. Abdelhakim Akka.

Très explicite dans sa prestation, M. Akka a évoqué globalement l’ensemble des acquis consacrés dans le cadre de la modernisation de la justice, un des quatre piliers des réformes initiées par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, et dont le processus a été engagé en 1999, comme l’a rappelé le ministre M. Louh. L’exposé de M. Akka avait trait, entre autres, au système automatisé de la gestion des dossiers judiciaire et notamment la consultation du guichet électronique par les justiciables et le retrait du casier judiciaire signé électroniquement sur le Net, la signature biométrique des magistrats, le système d’identification et de signature électronique ainsi que d’autres solutions modernes vulgarisant le renforcement de la coopération intersectoriel.

Le ministre d’Etat, ministre de la Justice guinéen a eu également à s’informer des modalités liées à la technique du bracelet électronique lancé tout récemment en Algérie et dont le projet de loi y afférent sera présenté par M. Tayeb Louh à l’Assemblée nationale (APN). A propos de ce projet de loi, M Louh a cité un de ses articles important, à savoir que le contrôle judiciaire de l’individu porteur du bracelet électronique exercé par le juge d’ instruction est spécifiquement introduit dans le texte. D’autre part, et au terme de la cérémonie de signature des deux documents de coopération, le ministre, M. Louh, a soutenu d’emblée dans son allocution que la tenue de la 3e session de la commission de coopération algéro-guinéenne constitue «une étape essentielle dans l’évolution des relations bilatérales entre les deux pays et consacre la volonté commune des deux chefs d’Etat respectifs à insuffler une nouvelle dynamique concrète de partenariat». Il enchaîne en affirmant que dans cette optique, il est nécessaire de consolider au plus haut niveau la coopération judiciaire à même de faire face, d’une part aux défis qu’assigne le contient africain en termes de développement social et économique et garantir, d’autre part sa paix et sa sécurité par le renforcement de la lutte y compris contre le crime transfrontalier, tels le terrorisme, le crime organisé ou le trafic de stupéfiants.

M. Louh a rappelé en outre que le processus de la réforme profonde et substantielle de la justice algérienne comprend quatre axes essentiels. Il s’agit, a-t-il énuméré de la révision et de l’adaptation des textes législatifs ; la valorisation de ressources humaines ; la modernisation du secteur et la réforme du système pénitentiaire. «L’objectif gagé à travers ces actions de réformes n’est autre que le renforcement de l’Etat de droit et le raffermissement d’une justice indépendante et efficace dans son action», a-t-il ajouté.

Karim Aoudia

M. Abdelkader Messahel : « Une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération »

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a qualifié hier soir à Alger, les résultats de la 3e commission mixte algéro-guinéenne de «nouvelle étape» dans le renforcement de la coopération bilatérale. «Les résultats auxquels nous sommes parvenus au cours de cette 3e session de la commission mixte marquent, de toute évidence, une nouvelle étape qualitative dans le renforcement de notre coopération», a indiqué M. Messahel dans une allocution à la clôture de cette commission.

Il a précisé que ces résultats «traduisent la volonté commune des deux pays de donner une orientation concrète et pragmatique aux relations algéro-guinéennes qui doivent désormais s’inscrire dans la réalisation de projets concrets et mutuellement bénéfiques au service du bien-être de nos populations». «Cette ferme volonté de nos deux pays se reflète également à travers la mise en place d’un mécanisme de suivi qui sera chargé de veiller à la bonne application des décisions prises et à la mise en œuvre effective des engagements auxquels nous sommes parvenus et des projets que nous identifions», a ajouté M. Messahel. Il a fait remarquer que «ce n’est qu’à travers une application effective des décisions auxquelles nous sommes parvenus que nous serons en mesure de conférer une nouvelle dynamique à notre coopération», se disant «convaincu» d’un apport «considérable» (de la part des experts de la commission mixte) pour l’approfondissement et la densification de la coopération algéro-guinéenne.

Au plan politique, M. Messahel a affirmé que les nombreux créneaux de coopération qui ont été identifiés, «répondent à l’engagement commun des deux pays de donner à leur coopération une dimension exemplaire». «Les discussion que nous avons eues ont permis de raffermir la concertation politique entre nos deux pays», a souligné M. Messahel, se félicitant aussi de «la convergence des analyses et des positions des deux parties sur bon nombre de questions régionales et internationales». De son côté, le ministre guinéen des Affaires étrangères, Mamady Touré, a affirmé que cette commission mixte «a reflété les excellentes relations d’amitié et de solidarité qui unissent les deux pays», ajoutant que cette rencontre de deux jours «a permis aussi d'explorer les voies et moyens susceptibles d’intensifier la coopération et d’instaurer entre l’Algérie et la Guinée un partenariat exemplaire». «L’esprit de fraternité et d’entente qui a marqué nos travaux constitue un atout précieux et une motivation supplémentaire qui favoriseront la consolidation des relations dans les domaines ayant fait l’objet d’accord», a soutenu le ministre guinéen. Pour M. Touré, «la reprise réussie des concertations officielles entre les deux pays après une longue période de léthargie, est le signe tangible de la volonté commune de revivifier la commission mixte, ce bel instrument de coopération bilatérale». «Notre ambition est de promouvoir l’unité du continent africain, promouvoir l’intégration entre les Etats et les valeurs démocratiques. Notre devoir est de mener une lutte implacable contre le terrorisme et les organisations criminelles», a-t-il conclu. (APS)