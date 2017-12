Pour la fÃªte nationale de son pays : Le PrÃ©sident Bouteflika fÃ©licite le Roi de ThaÃ¯lande

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au Roi de Thaïlande, Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a exprimé son «entière disponibilité» à œuvrer au renforcement des liens d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. «La célébration par la Thaïlande de sa fête nationale m'offre l'agréable occasion de vous présenter, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos sincères et chaleureuses félicitations ainsi que mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour vous-même, et de progrès et de prospérité pour le peuple thaïlandais ami», a écrit le Chef de l'Etat dans son message. «Je voudrais saisir cette heureuse occasion pour vous exprimer mon entière disponibilité à œuvrer, avec Votre Majesté, au renforcement des liens d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays», a affirmé le Président Bouteflika. (APS)