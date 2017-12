Lutte contre la pollution : Mme Zerouati prÃ©sente lâ€™expÃ©rience algÃ©rienne Ã  Nairobi

La ministre de l’Environnement et des énergies renouvelables, Mme Fatma Zohra Zerouati a présenté à Nairobi l’expérience algérienne en matière de lutte contre la pollution en vue d’atteindre les objectifs de développement durable (ODD), qu’elle a adoptés dans le cadre de la mise en oeuvre du programme du président de la République. Lors d’une réunion de haut niveau, en présence des chefs d’Etat et de gouvernement dans le cadre la 3e session de l’Assemblée de l’ONU pour l’environnement (ANUE), la ministre a indiqué que l’Algérie avait investi, les quinze dernières années, près de 2 millions de dollars au titre du premier plan national d’action pour l’environnement et le développement durable.

Rappelant que ce plan a concerné 1.200 projets visant essentiellement à juguler les effets néfastes de la dégradation environnementale dans différents milieux et à réduire de 30% les coûts des dégâts et déséquilibres environnementaux, la ministre a souligné que l’Algérie a lancé plus de 20 opérations de nettoyage des fonds marins en collaboration avec la société civile.

Concernant les catastrophes pétrolières en mer et le déversement de produits polluants et dangereux, l’Algérie a mis en place un comité «Tel-Bahr» visant à déployer les moyens de lutte rapide consolidés par des actions d’information et de sensibilisation, ajoute la même source. (APS)